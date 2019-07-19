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Воєнний стан в Україні: як працюють лікарні

Воєнний стан в Україні: як працюють лікарні
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як працюватимуть медичні установи під час воєнного стану. У відомстві зазначили, що медичну допомогу надаватимуть усім, хто її потребує.

Про це інформують у МОЗ.

Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.

У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, витратних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. Є чіткі механізми поповнення запасів та його оновлення.

Крім того, всі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

"Залучено всі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги", - запевнили у відомстві.

Нагадаємо, вранці 24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

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Теги: лікарні, Україна, воєнний стан
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