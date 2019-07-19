Воєнний стан в Україні: як працюють лікарні





Про це інформують у МОЗ.



Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.



У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, витратних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. Є чіткі механізми поповнення запасів та його оновлення.



Крім того, всі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.



"Залучено всі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги", - запевнили у відомстві.



Нагадаємо, вранці 24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як працюватимуть медичні установи під час воєнного стану. У відомстві зазначили, що медичну допомогу надаватимуть усім, хто її потребує.Про це інформують у МОЗ.Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, витратних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. Є чіткі механізми поповнення запасів та його оновлення.Крім того, всі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення."Залучено всі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги", - запевнили у відомстві.Нагадаємо, вранці 24 лютого президент Українизаявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.



Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію