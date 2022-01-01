Російська техніка пішла на прорив в Київській області
Сьогодні, 13:06
В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.
Про це повідомляють у МВС.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча».
Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.
Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.
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Про це повідомляють у МВС.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча».
Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.
Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.
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