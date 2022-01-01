Російська техніка пішла на прорив в Київській області





Про це повідомляють у МВС.



Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча».

Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.



Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.



Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

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