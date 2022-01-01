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Російська техніка пішла на прорив в Київській області

Російська техніка пішла на прорив в Київській області
В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.

Про це повідомляють у МВС.

Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча».
Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

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Теги: війна, Росія, Україна, Київ
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