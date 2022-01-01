Українські військові взяли в полон двох окупантів: яка ситуація у різних регіонах України
Сьогодні, 13:31
На території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.
МВС оприлюднили оперативне повідомлення станом на 13:00.
Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.
Противник несе втрати.
За оперативною інформацією на об’їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки.
Поблизу с. Богданівка Кропивницького району Кіровоградської області на території військової частини виникла пожежа двох складів (розміром 50х100 м) з артилерійськими снарядами. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 од. техніки, особовий склад знаходиться на безпечній відстані. Гасіння пожежі здійснюють підрозділи ЗСУ.
В Житомирській області російські війська пішли на прорив державного кордону.Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснили обстріли з градів.
Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.
Ворог атакував не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в містах України.
"Головне завдання - паніка та виведення з ладу деяких військових об'єктів та критичної інфраструктури. Зранку відбувся обстріл одного з приміщень військової частини Нацгвардії в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння. Підтвердженої інформації про втрати наразі немає", - йдеться у повідомленні МВС.
Станом на зараз підрозділи ГУ ДСНС України у Київській області залучались для ліквідації пожеж на об’єктах Київщини, які зазнали авіа-обстрілів:
- Білоцерківський район: с. Ольшаниця
- Вишгородський район: с. Нові Петрівці
- Броварський район: с. Калинівка
- Фастівський район: с. Данилівка
- Обухівський район: м. Васильків
- Бориспільський район: с. Ревне.
У Броварах внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще шестеро постраждалі, вони перебувають у лікарні. Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко в ефірі Україна24.
Як зазначають у Генштабі ООС, військовослужбовці 93-тя ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку.
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МВС оприлюднили оперативне повідомлення станом на 13:00.
Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.
Противник несе втрати.
За оперативною інформацією на об’їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки.
Поблизу с. Богданівка Кропивницького району Кіровоградської області на території військової частини виникла пожежа двох складів (розміром 50х100 м) з артилерійськими снарядами. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 од. техніки, особовий склад знаходиться на безпечній відстані. Гасіння пожежі здійснюють підрозділи ЗСУ.
В Житомирській області російські війська пішли на прорив державного кордону.Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснили обстріли з градів.
Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.
Ворог атакував не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в містах України.
"Головне завдання - паніка та виведення з ладу деяких військових об'єктів та критичної інфраструктури. Зранку відбувся обстріл одного з приміщень військової частини Нацгвардії в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння. Підтвердженої інформації про втрати наразі немає", - йдеться у повідомленні МВС.
Станом на зараз підрозділи ГУ ДСНС України у Київській області залучались для ліквідації пожеж на об’єктах Київщини, які зазнали авіа-обстрілів:
- Білоцерківський район: с. Ольшаниця
- Вишгородський район: с. Нові Петрівці
- Броварський район: с. Калинівка
- Фастівський район: с. Данилівка
- Обухівський район: м. Васильків
- Бориспільський район: с. Ревне.
У Броварах внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще шестеро постраждалі, вони перебувають у лікарні. Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко в ефірі Україна24.
Як зазначають у Генштабі ООС, військовослужбовці 93-тя ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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