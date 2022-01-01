Українські військові взяли в полон двох окупантів: яка ситуація у різних регіонах України





МВС оприлюднили оперативне повідомлення станом на 13:00.



Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.



Противник несе втрати.



За оперативною інформацією



Поблизу с. Богданівка Кропивницького району Кіровоградської області на території військової частини виникла пожежа двох складів (розміром 50х100 м) з артилерійськими снарядами. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 од. техніки, особовий склад знаходиться на безпечній відстані. Гасіння пожежі здійснюють підрозділи ЗСУ.



В Житомирській області російські війська пішли на прорив державного кордону.Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча».



Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснили обстріли з градів.



Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.



Ворог атакував не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в містах України.



"Головне завдання - паніка та виведення з ладу деяких військових об'єктів та критичної інфраструктури. Зранку відбувся обстріл одного з приміщень військової частини Нацгвардії в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння. Підтвердженої інформації про втрати наразі немає", - йдеться у повідомленні МВС.



Станом на зараз підрозділи ГУ ДСНС України у Київській області залучались для ліквідації пожеж на об’єктах Київщини, які зазнали авіа-обстрілів:

- Білоцерківський район: с. Ольшаниця

- Вишгородський район: с. Нові Петрівці

- Броварський район: с. Калинівка

- Фастівський район: с. Данилівка

- Обухівський район: м. Васильків

- Бориспільський район: с. Ревне.



У Броварах внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще шестеро постраждалі, вони перебувають у лікарні. Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко в ефірі Україна24.



Як зазначають у Генштабі ООС, військовослужбовці 93-тя ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.МВС оприлюднили оперативне повідомлення станом на 13:00.Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.За оперативною інформацією на об’їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки. Поблизу с. Богданівка Кропивницького району Кіровоградської області на території військової частини виникла пожежа двох складів (розміром 50х100 м) з артилерійськими снарядами. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 од. техніки, особовий склад знаходиться на безпечній відстані. Гасіння пожежі здійснюють підрозділи ЗСУ.В Житомирській області російські війська пішли на прорив державного кордону.Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснили обстріли з градів.Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.Ворог атакував не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в містах України."Головне завдання - паніка та виведення з ладу деяких військових об'єктів та критичної інфраструктури. Зранку відбувся обстріл одного з приміщень військової частини Нацгвардії в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння. Підтвердженої інформації про втрати наразі немає", - йдеться у повідомленні МВС.Станом на зараз підрозділи ГУ ДСНС України у Київській області залучались для ліквідації пожеж на об’єктах Київщини, які зазнали авіа-обстрілів:- Білоцерківський район: с. Ольшаниця- Вишгородський район: с. Нові Петрівці- Броварський район: с. Калинівка- Фастівський район: с. Данилівка- Обухівський район: м. Васильків- Бориспільський район: с. Ревне.У Броварах внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще шестеро постраждалі, вони перебувають у лікарні. Про це повідомив міський головав ефірі Україна24.Як зазначають у Генштабі ООС, військовослужбовці 93-тя ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію