Куди та коли нести харчі для вояків у Луцьку і де отримати домедичну підготовку
Сьогодні, 13:47
Сьогодні, 24 лютого, о 15:00, усіх охочих запрошують на курси домедичної підготовки. Закликають також приносити харчі для наших захисників.
Про це написав волонтер Руслан Теліпський у групі «Меценати для солдата».
«Зберігаємо спокій та вчимося вміти надати допомогу собі та ближньому у цей непростий час. Зберігаємо спокій і самоорганізовуємось! Кому пасує - підходьте сьогодні на 15:00 до Театрального Майдану і ми вас скеруємо у приміщення, де буде проходити навчання першої домедичної допомоги, запрошуємо усіх охочих, хто має бажання допомагати», - йдеться у дописі.
Зокрема, військові найбільше потребують одноразового посуду, хліба, вологих серветок, води, консервів. Приносити закликають і домашні закрутки, сало та м'ясне.
Усім, хто виявить бажання, спершу слід написати волентеру у Фейсбуці.
Волонтери також закликають завтра, 25 лютого, з 08:30 до 13:00 прийти на станцію переливання крові та здати кров для наповнення банку на потреби військових.
У вівторок, середу та четвер, 0 16:00, проводитимуть тренінги «Надання першої невідкладної допомоги на базі КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади». Інструктори - сертифіковані фахівці, які мають досвід надання медичної допомоги у бойових діях, та екстрених ситуаціях.
Для участі слід звернутися в реєстратуру КП «Медичний Центр реабілітації УБД ЛМТГ» за адресою пр. Волі, 66а.
Довідки за телефонами: (095)8212514; (050)4381720; (0332)200087.
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації закликають вступати до Луцького батальйону територіальної оборони (В/Ч А7062).
Детальнішу інформацію можна дізнатися за номерами телефонів 0663003116, 0996409782.
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Про це написав волонтер Руслан Теліпський у групі «Меценати для солдата».
«Зберігаємо спокій та вчимося вміти надати допомогу собі та ближньому у цей непростий час. Зберігаємо спокій і самоорганізовуємось! Кому пасує - підходьте сьогодні на 15:00 до Театрального Майдану і ми вас скеруємо у приміщення, де буде проходити навчання першої домедичної допомоги, запрошуємо усіх охочих, хто має бажання допомагати», - йдеться у дописі.
Зокрема, військові найбільше потребують одноразового посуду, хліба, вологих серветок, води, консервів. Приносити закликають і домашні закрутки, сало та м'ясне.
Усім, хто виявить бажання, спершу слід написати волентеру у Фейсбуці.
Волонтери також закликають завтра, 25 лютого, з 08:30 до 13:00 прийти на станцію переливання крові та здати кров для наповнення банку на потреби військових.
У вівторок, середу та четвер, 0 16:00, проводитимуть тренінги «Надання першої невідкладної допомоги на базі КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади». Інструктори - сертифіковані фахівці, які мають досвід надання медичної допомоги у бойових діях, та екстрених ситуаціях.
Для участі слід звернутися в реєстратуру КП «Медичний Центр реабілітації УБД ЛМТГ» за адресою пр. Волі, 66а.
Довідки за телефонами: (095)8212514; (050)4381720; (0332)200087.
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації закликають вступати до Луцького батальйону територіальної оборони (В/Ч А7062).
Детальнішу інформацію можна дізнатися за номерами телефонів 0663003116, 0996409782.
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