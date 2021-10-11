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Інформації щодо можливого вторгнення на Волинь найближчим часом немає, – мер Луцька. ВІДЕО

Інформації щодо можливого вторгнення на Волинь найближчим часом немає, – мер Луцька. ВІДЕО
Наразі інформації щодо загрози вторгення в найближчий час військ з Білорусі в Україну немає, ситуація на Волині контрольована.

Про це сказав мер Луцька Ігор Поліщук.

Він зазначив, що усі комунпідприємства та комунзаклади працюють у штатному режимі, окрім котельні на Карбишева, яка зупинила роботу через вибухи на військовому аеродромі⠀

"Звертаюсь з переконливим проханням до власників торгівельних мереж, аптек, автозаправних станцій не здійснювати спекулятивного підняття цін на продукти харчування, лікарські засоби та медикаменти та паливо. Також звертаюсь до служб таксі та громадян, що працюють водіями таксі не піднімати вартість перевезення", - зазначає Ігор Поліщук.

У Луцьку тролейбуси будуть здійснювати безкоштовні перевезення щонайменше сьогодні з 14:00 та завтра для усіх категорій громадян.

Поліщук просить усіх зберігати спокій та не допускати паніки.


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Теги: загроза, Росія, Україна, Білорусь, Волинь, Ігор Поліщук, Луцьк
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Коментарі 1
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Це тобі твій бос з швейцярії нашептав? де він в бункері чи вже в ізраіль поїхав?
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