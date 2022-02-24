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«Нам соромно»: видання російської «Нової газети» випустять українською мовою

«Нам соромно»: видання російської «Нової газети» випустять українською мовою
Лауреат Нобелівської премії миру, головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов розповів, що його видання вийде українською мовою на знак протесту проти війни, яку розв'язала РФ.

Про це пише Українська правда.

"Ми вранці всі зібралися в редакції. У нас горе.

Наша країна за наказом президента Путіна розпочала війну з Україною. І нема кому зупинити війну. Тому разом із горем ми і я відчуваємо сором.

Ніяк не можу витлумачити слова Володимира Путіна про зброю відплати. Але цей номер "Нової газети" (що виходить у п'ятницю) ми випустимо двома мовами — українською та російською.

Тому що ми не визнаємо Україну ворогом, а українську мову мовою ворога.

І ніколи не визнаємо.

І останнє. Тільки глобальний антивоєнний рух може врятувати життя на цій планеті", - сказав Муратов.

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Теги: Україна, Росія, війна
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