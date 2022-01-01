Тролейбуси у Луцьку щонайменше два дні возитимуть безоплатно

Від сьогодні, 24 лютого, з 14 години і щонайменше протягом 25 лютого тролейбуси у Луцьку не братимуть грошей за проїзд.Про це у відео зверненні щодо ситуації станом на 13 годину 24 лютого повідомив Луцький міський голова«Сьогодні і завтра, а далі побачимо по ситуації», - сказав міський голова щодо безоплатного проїзду в тролейбусах.Він також закликав таксистів не піднімати ціну на перевезення, а також закликав підприємців не піднімати ціну на продукти, пальне і ліки.Ігор Поліщук також зауважив, що