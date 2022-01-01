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Тролейбуси у Луцьку щонайменше два дні возитимуть безоплатно

Тролейбуси у Луцьку щонайменше два дні возитимуть безоплатно
Від сьогодні, 24 лютого, з 14 години і щонайменше протягом 25 лютого тролейбуси у Луцьку не братимуть грошей за проїзд.

Про це у відео зверненні щодо ситуації станом на 13 годину 24 лютого повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Сьогодні і завтра, а далі побачимо по ситуації», - сказав міський голова щодо безоплатного проїзду в тролейбусах.

Він також закликав таксистів не піднімати ціну на перевезення, а також закликав підприємців не піднімати ціну на продукти, пальне і ліки.

Ігор Поліщук також зауважив, що наразі немає інформацію про можливе вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.

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Теги: тролейбуси
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