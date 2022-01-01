Тролейбуси у Луцьку щонайменше два дні возитимуть безоплатно
Сьогодні, 14:12
Від сьогодні, 24 лютого, з 14 години і щонайменше протягом 25 лютого тролейбуси у Луцьку не братимуть грошей за проїзд.
Про це у відео зверненні щодо ситуації станом на 13 годину 24 лютого повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Сьогодні і завтра, а далі побачимо по ситуації», - сказав міський голова щодо безоплатного проїзду в тролейбусах.
Він також закликав таксистів не піднімати ціну на перевезення, а також закликав підприємців не піднімати ціну на продукти, пальне і ліки.
Ігор Поліщук також зауважив, що наразі немає інформацію про можливе вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у відео зверненні щодо ситуації станом на 13 годину 24 лютого повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Сьогодні і завтра, а далі побачимо по ситуації», - сказав міський голова щодо безоплатного проїзду в тролейбусах.
Він також закликав таксистів не піднімати ціну на перевезення, а також закликав підприємців не піднімати ціну на продукти, пальне і ліки.
Ігор Поліщук також зауважив, що наразі немає інформацію про можливе вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Оприлюднили Телеграм-канали, які масово поширюють фейки. СПИСОК
Сьогодні, 14:48
Тролейбуси у Луцьку щонайменше два дні возитимуть безоплатно
Сьогодні, 14:12
Інформації щодо можливого вторгнення на Волинь найближчим часом немає, – мер Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:52
Медіа