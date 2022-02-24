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Путін вже хоче обговорювати «нейтральний статус України», – Пєсков

Путін вже хоче обговорювати «нейтральний статус України», – Пєсков
Москва готова вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус цієї країни та відмову від розміщення на її території озброєнь, повідомив прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков.

Про це пише Українська правда з посиланням на російський "Интерфакс".

"Президент (Путін) сформулював своє бачення того, що ми чекали б від України для того, щоб концептуальні "червоно-лінійні" проблеми були вирішені. Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь. Тут питання, чи готове керівництво України на це", - йдеться в повідомленні.

На уточнююче питання, чи готова зараз Росія поспілкуватися з керівництвом України на цю тему, Пєсков сказав: "Якщо керівництво України готове про це говорити".

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Теги: Україна, Росія, війна
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