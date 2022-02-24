Путін вже хоче обговорювати «нейтральний статус України», – Пєсков

Путіна Дмитро Пєсков.



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"Президент (Путін) сформулював своє бачення того, що ми чекали б від України для того, щоб концептуальні "червоно-лінійні" проблеми були вирішені. Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь. Тут питання, чи готове керівництво України на це", - йдеться в повідомленні.



На уточнююче питання, чи готова зараз Росія поспілкуватися з керівництвом України на цю тему, Пєсков сказав: "Якщо керівництво України готове про це говорити".

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