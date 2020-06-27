Оприлюднили Телеграм-канали, які масово поширюють фейки. СПИСОК
Сьогодні, 14:48
Центр протидії дезінформації опублікував список Telegram-каналів, які активно поширюють дезінформацію та беруть участь в кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні.
"Ще раз нагадуємо, що це - ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли статус пропагандистів. Їхня підривна діяльність спрямована на цивільне населення України та має єдину мету – посіяти страх та паніку серед українців", - йдеться у повідомленні центру.
Додають, що це є нічим іншим, ніж тероризм – інформаційний тероризм.
Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє відверто терористичній діяльності РФ.
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"Ще раз нагадуємо, що це - ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли статус пропагандистів. Їхня підривна діяльність спрямована на цивільне населення України та має єдину мету – посіяти страх та паніку серед українців", - йдеться у повідомленні центру.
Додають, що це є нічим іншим, ніж тероризм – інформаційний тероризм.
Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє відверто терористичній діяльності РФ.
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