Українські військові ведуть бій на напрямку Сум
Сьогодні, 15:10
Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначають, що українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп.
Нагадаємо, військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.
Противник несе втрати.
За оперативною інформацією на об’їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки.
В Житомирській області російські війська пішли на прорив державного кордону.Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.
Як зазначають у Генштабі ООС, військовослужбовці 93-тя ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначають, що українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп.
Нагадаємо, військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.
Противник несе втрати.
За оперативною інформацією на об’їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки.
В Житомирській області російські війська пішли на прорив державного кордону.Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.
Як зазначають у Генштабі ООС, військовослужбовці 93-тя ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку.
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