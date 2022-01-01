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Українські військові ведуть бій на напрямку Сум

Українські військові ведуть бій на напрямку Сум
Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначають, що українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп.

Нагадаємо, військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.

Противник несе втрати.

За оперативною інформацією на об’їзній дорозі міста Харків спалили 4 танки.

В Житомирській області російські війська пішли на прорив державного кордону.Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.


Як зазначають у Генштабі ООС, військовослужбовці 93-тя ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку.

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Теги: Суми, бої .військові, війна, Росія, Україна
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