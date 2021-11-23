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НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії
Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Таке рішення ухвалено у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності, повідомляє пресслужба НБУ.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.

"Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті", – йдеться в повідомленні Нацбанку.

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Теги: Росія, війна, армія, рахунок
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