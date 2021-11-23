НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії





Таке рішення ухвалено у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності, повідомляє пресслужба



Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.



"Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті", – йдеться в повідомленні Нацбанку.

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