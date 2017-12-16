Волинь готується приймати біженців: як допомогти





Про це інформує волонтерка Ольга Валянік.



Наразі складають списки місць (ваших осель, офісів тощо), де можуть розміститися ті, хто цього потребує.



Для цього треба заповнити коротку



Також форму слід заповнити і тим, хто має змогу допомогти біженцям продуктами, одягом або грошима.

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