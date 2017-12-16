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Волинь готується приймати біженців: як допомогти

Волинь готується приймати біженців: як допомогти
У надскладний для держави час волинян просять скоординуватися та організувати прийом співвітчизників.

Про це інформує волонтерка Ольга Валянік.

Наразі складають списки місць (ваших осель, офісів тощо), де можуть розміститися ті, хто цього потребує.

Для цього треба заповнити коротку Google-форму.

Також форму слід заповнити і тим, хто має змогу допомогти біженцям продуктами, одягом або грошима.

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Теги: Біженці, волонтери, варте уваги
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