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У Луцьку створили мобілізаційний штаб

У Луцьку створили мобілізаційний штаб
У Луцьку створили мобілізаційний штаб для охорони громадського порядку.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Разом з керівниками громадських організацій учасників АТО, представниками добровольчих батальйонів, громадських формувань з охорони громадського порядку та організації ветеранів війні в Афганістані створили мобілізаційний штаб.

Завданнями штабу є охорона громадського порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання міста та протидія диверсійно-розвідувальним групам та в разі загострення - реагування на інші ситуації.

Більше інформації згодом, - сказав мер Луцька.

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Теги: Луцьк, мобілізаційний штаб
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