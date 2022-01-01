У Луцьку створили мобілізаційний штаб





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



"Разом з керівниками громадських організацій учасників АТО, представниками добровольчих батальйонів, громадських формувань з охорони громадського порядку та організації ветеранів війні в Афганістані створили мобілізаційний штаб.



Завданнями штабу є охорона громадського порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання міста та протидія диверсійно-розвідувальним групам та в разі загострення - реагування на інші ситуації.



Більше інформації згодом, - сказав мер Луцька.

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