Де можна здати кров для військових на Волині. СПИСОК





Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



«Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові», – пише пресслужба.



Де можна здати кров на Волині:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У закладах охорони здоров’я зросла потреба у запасах крові для поранених. Міністерство охорони здоров’я закликає долучитися до формування стратегічного запасу.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.«Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові», – пише пресслужба.Де можна здати кров на Волині:

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