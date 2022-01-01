Де можна здати кров для військових на Волині. СПИСОК
Сьогодні, 17:09
У закладах охорони здоров’я зросла потреба у запасах крові для поранених. Міністерство охорони здоров’я закликає долучитися до формування стратегічного запасу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
«Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові», – пише пресслужба.
Де можна здати кров на Волині:
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
«Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові», – пише пресслужба.
Де можна здати кров на Волині:
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