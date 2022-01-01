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Де можна здати кров для військових на Волині. СПИСОК

Де можна здати кров для військових на Волині. СПИСОК
У закладах охорони здоров’я зросла потреба у запасах крові для поранених. Міністерство охорони здоров’я закликає долучитися до формування стратегічного запасу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові», – пише пресслужба.

Де можна здати кров на Волині:
Де можна здати кров для військових на Волині. СПИСОК

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Теги: донори крові, здати кров для військових, Волинь
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