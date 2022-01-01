Підозрілі особи та автомобілі: поліції Волині за день надійшло близько 250 звернень

На Волині поліція продовжує нести службу у посиленому режимі та дбати про безпеку громадян. Правоохоронних сил на вулицях міста та області достатньо.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Вони продовжують забезпечувати охорону публічного порядку та слідкувати за безпекою на дорогах.Станом на 14 годину на лінію "102" надійшло близько 250 звернень. З них інформаційного характеру - 26, «підозріла особа» - 25, довідкова інформація – 88, адмінправопорушення – 9, «підозріле авто» - 6 та інші.На всі повідомлення, які надходять, поліція реагує належним чином.В області працює понад півтори сотні нарядів поліції.