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Підозрілі особи та автомобілі: поліції Волині за день надійшло близько 250 звернень

Підозрілі особи та автомобілі: поліції Волині за день надійшло близько 250 звернень
На Волині поліція продовжує нести службу у посиленому режимі та дбати про безпеку громадян. Правоохоронних сил на вулицях міста та області достатньо.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Вони продовжують забезпечувати охорону публічного порядку та слідкувати за безпекою на дорогах.

Станом на 14 годину на лінію "102" надійшло близько 250 звернень. З них інформаційного характеру - 26, «підозріла особа» - 25, довідкова інформація – 88, адмінправопорушення – 9, «підозріле авто» - 6 та інші.

На всі повідомлення, які надходять, поліція реагує належним чином.

В області працює понад півтори сотні нарядів поліції.

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Теги: поліція, Волинь, звернення
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