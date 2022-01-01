З Білорусі випустили 4 балістичні ракети
Сьогодні, 15:40
З території Білорусі в південно-західному напрямку України випустили 4 балістичні ракети.
Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.
"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - написав Залужний.
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Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.
"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - написав Залужний.
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