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З Білорусі випустили 4 балістичні ракети

З Білорусі випустили 4 балістичні ракети
З території Білорусі в південно-західному напрямку України випустили 4 балістичні ракети.

Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - написав Залужний.

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Теги: ракети, Білорусь
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