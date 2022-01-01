З Білорусі випустили 4 балістичні ракети





Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.



"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - написав Залужний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З території Білорусі в південно-західному напрямку України випустили 4 балістичні ракети.Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил Україниу Facebook."З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - написав Залужний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію