Котельня на Карбишева у Луцьку відновила роботу
Сьогодні, 16:00
Котельня на вул. Карбишева, 2 у Луцьку відновлює роботу.
Про це повідомляє пресслужба ДКП "Луцьктепло".
Орієнтовний час виходу на параметри для відновлення послуги з постачання теплової енергії - 18:00. Відновлення гарячого водопостачання очікується пізніше.
Разом з тим повідомляють, що графік роботи котельні буде корегуватися залежно від обставин.
Нагадаємо, у Луцьку призупинили роботу котельні на Карбишева через вибухи на військовому аеродромі
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Про це повідомляє пресслужба ДКП "Луцьктепло".
Орієнтовний час виходу на параметри для відновлення послуги з постачання теплової енергії - 18:00. Відновлення гарячого водопостачання очікується пізніше.
Разом з тим повідомляють, що графік роботи котельні буде корегуватися залежно від обставин.
Нагадаємо, у Луцьку призупинили роботу котельні на Карбишева через вибухи на військовому аеродромі
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