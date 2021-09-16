Котельня на Карбишева у Луцьку відновила роботу





Про це повідомляє пресслужба ДКП "Луцьктепло".



Орієнтовний час виходу на параметри для відновлення послуги з постачання теплової енергії - 18:00. Відновлення гарячого водопостачання очікується пізніше.



Разом з тим повідомляють, що графік роботи котельні буде корегуватися залежно від обставин.



Нагадаємо,



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