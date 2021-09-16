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Котельня на Карбишева у Луцьку відновила роботу

Котельня на Карбишева у Луцьку відновила роботу
Котельня на вул. Карбишева, 2 у Луцьку відновлює роботу.

Про це повідомляє пресслужба ДКП "Луцьктепло".

Орієнтовний час виходу на параметри для відновлення послуги з постачання теплової енергії - 18:00. Відновлення гарячого водопостачання очікується пізніше.

Разом з тим повідомляють, що графік роботи котельні буде корегуватися залежно від обставин.

Нагадаємо, у Луцьку призупинили роботу котельні на Карбишева через вибухи на військовому аеродромі

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Теги: Луцьктепло, гаряча вода
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