Прикидався українцем: затримано російського диверсанта. ВIДЕО
Сьогодні, 16:44
Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати з себе українця.
Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
За його словами, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".
На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".
Документів чоловік із собою не мав.
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Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
За його словами, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".
На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".
Документів чоловік із собою не мав.
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