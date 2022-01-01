Прикидався українцем: затримано російського диверсанта. ВIДЕО





Про це передає Антона Геращенка.



За його словами, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".



На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".



Документів чоловік із собою не мав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати з себе українця.Про це передає Цензор.НЕТ , посилаючись на Facebook-сторінку радника міністра внутрішніх справЗа його словами, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".Документів чоловік із собою не мав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію