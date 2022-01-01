СБУ на Волині працює над виявленням диверсійних груп, є декілька сценаріїв, – влада про ситуацію в області

Влада Волині звернулася до волинян щодо ситуації в області станом на 16:30 24 лютого.Звернення записали заступник голови ОДАта голова ВолиньрадиЗокрема, Андрій Ярмольський зауважив, що поліція забезпечує громадський порядок. СБУ в області працює над посиленим виявленням і ліквідацією диверсійних груп, які можуть працювати в регіоні.Ситуація, за його словами, контрольована, керівники районів звітують кожних пів години.«Підключився бізнес по створення додаткових захисних споруд. Ситуація в області поки спокійна, передбачаємо можливі ризики. Є декілька сценаріїв, ми їх припрацьовуємо. Дуже важливо відібрати бойові підрозділи, які можуть виконувати бойові завдання», - сказав Андрій Ярмольський.Григорій Недопад наголосив, що лікарні та інші комунальні заклади, які важливі для життєдіяльності області, працюють в штатному режимі.«У нас є переліки резервістів, переліки всіх жителів, які підпадають під мобілізацію.Час від часу виходитимемо з інформацією. У випадку нештатних ситуацій всі структури знають, як оповістити населення», - висловився Ярмольський.Григорій Недопад попросив не фотографувати військових та техніку, не повідомляти у соцмережах про переміщення військ та при можливості – здати кров.