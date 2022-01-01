вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

СБУ на Волині працює над виявленням диверсійних груп, є декілька сценаріїв, – влада про ситуацію в області

СБУ на Волині працює над виявленням диверсійних груп, є декілька сценаріїв, – влада про ситуацію в області
Влада Волині звернулася до волинян щодо ситуації в області станом на 16:30 24 лютого.

Звернення записали заступник голови ОДА Андрій Ярмольський та голова Волиньради Григорій Недопад.

Зокрема, Андрій Ярмольський зауважив, що поліція забезпечує громадський порядок. СБУ в області працює над посиленим виявленням і ліквідацією диверсійних груп, які можуть працювати в регіоні.

Ситуація, за його словами, контрольована, керівники районів звітують кожних пів години.

«Підключився бізнес по створення додаткових захисних споруд. Ситуація в області поки спокійна, передбачаємо можливі ризики. Є декілька сценаріїв, ми їх припрацьовуємо. Дуже важливо відібрати бойові підрозділи, які можуть виконувати бойові завдання», - сказав Андрій Ярмольський.

Григорій Недопад наголосив, що лікарні та інші комунальні заклади, які важливі для життєдіяльності області, працюють в штатному режимі.

«У нас є переліки резервістів, переліки всіх жителів, які підпадають під мобілізацію.

Час від часу виходитимемо з інформацією. У випадку нештатних ситуацій всі структури знають, як оповістити населення», - висловився Ярмольський.

Григорій Недопад попросив не фотографувати військових та техніку, не повідомляти у соцмережах про переміщення військ та при можливості – здати кров.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Андрій Ярмольський, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Якщо ви не допоможете, війна постукає у ваші двері»: Зеленський звернувся до європейських лідерів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
Окупанти з території Білорусі ввійшли до Чорнобильської зони відчуження
Сьогодні, 16:54
Прикидався українцем: затримано російського диверсанта. ВIДЕО
Сьогодні, 16:44
З Білорусі випустили 4 балістичні ракети
Сьогодні, 15:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де можна здати кров для військових на Волині. СПИСОК
Сьогодні, 17:09
Окупанти з території Білорусі ввійшли до Чорнобильської зони відчуження
Сьогодні, 16:54
СБУ на Волині працює над виявленням диверсійних груп, є декілька сценаріїв, – влада про ситуацію в області
Сьогодні, 16:46
Прикидався українцем: затримано російського диверсанта. ВIДЕО
Сьогодні, 16:44
«ПриватБанк» скасував комісію на зняття готівки
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
«Якщо ви не допоможете, війна постукає у ваші двері»: Зеленський звернувся до європейських лідерів. ВІДЕО «Якщо ви не допоможете, війна постукає у ваші двері»: Зеленський звернувся до європейських лідерів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі, – Зеленський Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі, – Зеленський
Сьогодні, 17:25
Прикидався українцем: затримано російського диверсанта. ВIДЕО Прикидався українцем: затримано російського диверсанта. ВIДЕО
Сьогодні, 16:44
НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії
Сьогодні, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Якщо ви не допоможете, війна постукає у ваші двері»: Зеленський звернувся до європейських лідерів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
 0
Де у Ковелі розташовані захисні споруди. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:59
 0
У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
 0
Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі, – Зеленський
Сьогодні, 17:25
 0
Де можна здати кров для військових на Волині. СПИСОК
Сьогодні, 17:09
 0
Медіа
відео
1/8