СБУ на Волині працює над виявленням диверсійних груп, є декілька сценаріїв, – влада про ситуацію в області
Сьогодні, 16:46
Влада Волині звернулася до волинян щодо ситуації в області станом на 16:30 24 лютого.
Звернення записали заступник голови ОДА Андрій Ярмольський та голова Волиньради Григорій Недопад.
Зокрема, Андрій Ярмольський зауважив, що поліція забезпечує громадський порядок. СБУ в області працює над посиленим виявленням і ліквідацією диверсійних груп, які можуть працювати в регіоні.
Ситуація, за його словами, контрольована, керівники районів звітують кожних пів години.
«Підключився бізнес по створення додаткових захисних споруд. Ситуація в області поки спокійна, передбачаємо можливі ризики. Є декілька сценаріїв, ми їх припрацьовуємо. Дуже важливо відібрати бойові підрозділи, які можуть виконувати бойові завдання», - сказав Андрій Ярмольський.
Григорій Недопад наголосив, що лікарні та інші комунальні заклади, які важливі для життєдіяльності області, працюють в штатному режимі.
«У нас є переліки резервістів, переліки всіх жителів, які підпадають під мобілізацію.
Час від часу виходитимемо з інформацією. У випадку нештатних ситуацій всі структури знають, як оповістити населення», - висловився Ярмольський.
Григорій Недопад попросив не фотографувати військових та техніку, не повідомляти у соцмережах про переміщення військ та при можливості – здати кров.
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Звернення записали заступник голови ОДА Андрій Ярмольський та голова Волиньради Григорій Недопад.
Зокрема, Андрій Ярмольський зауважив, що поліція забезпечує громадський порядок. СБУ в області працює над посиленим виявленням і ліквідацією диверсійних груп, які можуть працювати в регіоні.
Ситуація, за його словами, контрольована, керівники районів звітують кожних пів години.
«Підключився бізнес по створення додаткових захисних споруд. Ситуація в області поки спокійна, передбачаємо можливі ризики. Є декілька сценаріїв, ми їх припрацьовуємо. Дуже важливо відібрати бойові підрозділи, які можуть виконувати бойові завдання», - сказав Андрій Ярмольський.
Григорій Недопад наголосив, що лікарні та інші комунальні заклади, які важливі для життєдіяльності області, працюють в штатному режимі.
«У нас є переліки резервістів, переліки всіх жителів, які підпадають під мобілізацію.
Час від часу виходитимемо з інформацією. У випадку нештатних ситуацій всі структури знають, як оповістити населення», - висловився Ярмольський.
Григорій Недопад попросив не фотографувати військових та техніку, не повідомляти у соцмережах про переміщення військ та при можливості – здати кров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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