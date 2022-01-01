Окупанти з території Білорусі ввійшли до Чорнобильської зони відчуження
Сьогодні, 16:54
Війська окупантів із території Білорусі ввійшли до зони Чорнобильської АЕС.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір.
Утім, якщо удари артилерії окупантів зруйнують сховище - радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір.
Утім, якщо удари артилерії окупантів зруйнують сховище - радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС.
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