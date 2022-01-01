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Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі, – Зеленський

Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі, – Зеленський
Російські військові намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію – це оголошення війни усій Європі.

Про це написав президент України Володимир Зеленський y Twitter.

"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші хлопці віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @Магдалені Андерсон. Це оголошення війни всій Європі", - йдеться у його повідомленні.

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Теги: Росія, війна, ЧАЕС, Європа
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