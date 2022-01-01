Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі, – Зеленський
Сьогодні, 17:25
Російські військові намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію – це оголошення війни усій Європі.
Про це написав президент України Володимир Зеленський y Twitter.
"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші хлопці віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @Магдалені Андерсон. Це оголошення війни всій Європі", - йдеться у його повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написав президент України Володимир Зеленський y Twitter.
"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші хлопці віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @Магдалені Андерсон. Це оголошення війни всій Європі", - йдеться у його повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де у Ковелі розташовані захисні споруди. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:59
У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі, – Зеленський
Сьогодні, 17:25
Де можна здати кров для військових на Волині. СПИСОК
Сьогодні, 17:09
Медіа