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У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО

У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО
Центри комплектування військовослужбовців цілодобово працюватимуть у всіх районах області.

Про це Суспільному розповів заступник обласного військового комісара Волині Ігор Підлісний.

Біля Луцького військкомату – черги охочих піти на службу до Збройних Сил. Перші волиняни, які мають бойовий досвід, зі слів Підлісного, прийшли вже о сьомій ранку.
У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО

Один із тих, хто прийшов до військкомату – 53-річний Іван. Чоловік каже: зібрав рюкзак щойно почув про військове вторгнення Росії і відразу прийшов до військкомату. Має бойовий досвід в колишній 51-й бригаді.

Підтримати Івана прийшла дружина.

"Хто ще думає вдома – хай виходить, хай ідуть, а не чекають. Привітання в мене до всіх мужиків, хто на диванах сидить – цього разу не відсидяться. Краще вмерти вільною людиною, ніж рабом все життя жити", – каже волинянин.

Олексій 2014-го пішов боронити Україну як доброволець. За фахом медик. Розповідає: готовий служити в будь-якому підрозділі, де знадобляться його навички.
У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО

"Час настав! Побачив, наскільки багато хлопців знаходяться тут і хочуть давати смерть москалям. Я бачу багато знайомих облич з 2014-15 року і це надихає і я знаю, що буде перемога за нами. Інакше ніяк. За нашими спинами наші родини і хто, як не ми", – говорить доброволець.

Зі слів заступника військового комісара, резервісти наразі йдуть служити у військові частини, де раніше проходили службу. "Може статися так, що посада вже зайнята, йому запропонують іншу частину чи підрозділ. Але зараз ідуть люди, які військовозобов’язані і навіть не служили", – зазначив Ігор Підлісний.
У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО


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Теги: військкомат, Луцьк
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