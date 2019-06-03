У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО





Про це Ігор Підлісний.



Біля Луцького військкомату – черги охочих піти на службу до Збройних Сил. Перші волиняни, які мають бойовий досвід, зі слів Підлісного, прийшли вже о сьомій ранку.



Один із тих, хто прийшов до військкомату – 53-річний Іван. Чоловік каже: зібрав рюкзак щойно почув про військове вторгнення Росії і відразу прийшов до військкомату. Має бойовий досвід в колишній 51-й бригаді.



Підтримати Івана прийшла дружина.



"Хто ще думає вдома – хай виходить, хай ідуть, а не чекають. Привітання в мене до всіх мужиків, хто на диванах сидить – цього разу не відсидяться. Краще вмерти вільною людиною, ніж рабом все життя жити", – каже волинянин.



Олексій 2014-го пішов боронити Україну як доброволець. За фахом медик. Розповідає: готовий служити в будь-якому підрозділі, де знадобляться його навички.



"Час настав! Побачив, наскільки багато хлопців знаходяться тут і хочуть давати смерть москалям. Я бачу багато знайомих облич з 2014-15 року і це надихає і я знаю, що буде перемога за нами. Інакше ніяк. За нашими спинами наші родини і хто, як не ми", – говорить доброволець.



Зі слів заступника військового комісара, резервісти наразі йдуть служити у військові частини, де раніше проходили службу. "Може статися так, що посада вже зайнята, йому запропонують іншу частину чи підрозділ. Але зараз ідуть люди, які військовозобов’язані і навіть не служили", – зазначив Ігор Підлісний.





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