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Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА

Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Попри те, що Росія почала зухвалу повномасштабну війну проти України, ми сильні. Наші захисники чинять тотальний опір, бо борються за свою землю. Тож українцям як ніколи варто зберігати спокій, бачити і творити добро.

Інформаційне агентство ВолиньPost в нескінченному потоці публікацій таки продовжуватиме відшукувати позитив, аби наші читачі фокусувалися на добрих новинах. Тим паче, такі є.

Четвер, 24 лютого

«Щастя в наших руках»: ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян

Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія.

Дійсно, Щастя таких в наших руках!

Тролейбуси у Луцьку щонайменше два дні возитимуть безоплатно

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що від сьогодні, 24 лютого, і щонайменше протягом 25 лютого тролейбуси у Луцьку не братимуть грошей за проїзд.

Він також закликав таксистів не піднімати ціну на перевезення, а також закликав підприємців не піднімати ціну на продукти, пальне і ліки.

У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО

Біля Луцького військкомату – черги охочих піти на службу до Збройних Сил. Перші волиняни, які мають бойовий досвід, зі слів Підлісного, прийшли вже о сьомій ранку. Ми, як ніхто, знаємо, що таке єднатися та відстоювати своє!

Один із тих, хто прийшов до військкомату – 53-річний Іван. Чоловік каже: зібрав рюкзак щойно почув про військове вторгнення Росії і відразу прийшов до військкомату. Має бойовий досвід в колишній 51-й бригаді.

Російські окупанти здаються в полон через тотальний супротив українських воїнів

Під Черніговом здався в полон цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади, адже російські окупанти навіть не передбачали такого розвитку подій і такої сильної відсічі.

Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога

Ми сьогодні з гордістю читали про те, як наші воїни знищують техніку ворога! Погодьтеся, що найкраща новина цього дня - та міць, яку демонструють наші воїни і те, що ми реальними справами виявляємо їм свою підтримку!

Так, для прикладу, на Волині вже готуються приймати біженців і здавати кров для наповнення банку крові для вояків.

Як би боляче зараз не було, намагайтеся концентрувати увагу на добрі, силі, правді і підтримці. Частіше посміхайтеся, кажіть рідним, що любите і пам'ятайте: все буде добре! А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.

Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!

Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.









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Теги: Добрі новини
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