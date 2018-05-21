Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 20:30
Попри те, що Росія почала зухвалу повномасштабну війну проти України, ми сильні. Наші захисники чинять тотальний опір, бо борються за свою землю. Тож українцям як ніколи варто зберігати спокій, бачити і творити добро.
Інформаційне агентство ВолиньPost в нескінченному потоці публікацій таки продовжуватиме відшукувати позитив, аби наші читачі фокусувалися на добрих новинах. Тим паче, такі є.
Четвер, 24 лютого
«Щастя в наших руках»: ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян
Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія.
Дійсно, Щастя таких в наших руках!
Тролейбуси у Луцьку щонайменше два дні возитимуть безоплатно
Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що від сьогодні, 24 лютого, і щонайменше протягом 25 лютого тролейбуси у Луцьку не братимуть грошей за проїзд.
Він також закликав таксистів не піднімати ціну на перевезення, а також закликав підприємців не піднімати ціну на продукти, пальне і ліки.
У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО
Біля Луцького військкомату – черги охочих піти на службу до Збройних Сил. Перші волиняни, які мають бойовий досвід, зі слів Підлісного, прийшли вже о сьомій ранку. Ми, як ніхто, знаємо, що таке єднатися та відстоювати своє!
Один із тих, хто прийшов до військкомату – 53-річний Іван. Чоловік каже: зібрав рюкзак щойно почув про військове вторгнення Росії і відразу прийшов до військкомату. Має бойовий досвід в колишній 51-й бригаді.
Російські окупанти здаються в полон через тотальний супротив українських воїнів
Під Черніговом здався в полон цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади, адже російські окупанти навіть не передбачали такого розвитку подій і такої сильної відсічі.
Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога
Ми сьогодні з гордістю читали про те, як наші воїни знищують техніку ворога! Погодьтеся, що найкраща новина цього дня - та міць, яку демонструють наші воїни і те, що ми реальними справами виявляємо їм свою підтримку!
Так, для прикладу, на Волині вже готуються приймати біженців і здавати кров для наповнення банку крові для вояків.
Як би боляче зараз не було, намагайтеся концентрувати увагу на добрі, силі, правді і підтримці. Частіше посміхайтеся, кажіть рідним, що любите і пам'ятайте: все буде добре! А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost в нескінченному потоці публікацій таки продовжуватиме відшукувати позитив, аби наші читачі фокусувалися на добрих новинах. Тим паче, такі є.
Четвер, 24 лютого
«Щастя в наших руках»: ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян
Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія.
Дійсно, Щастя таких в наших руках!
Тролейбуси у Луцьку щонайменше два дні возитимуть безоплатно
Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що від сьогодні, 24 лютого, і щонайменше протягом 25 лютого тролейбуси у Луцьку не братимуть грошей за проїзд.
Він також закликав таксистів не піднімати ціну на перевезення, а також закликав підприємців не піднімати ціну на продукти, пальне і ліки.
У луцькому військкоматі – черги. ВІДЕО
Біля Луцького військкомату – черги охочих піти на службу до Збройних Сил. Перші волиняни, які мають бойовий досвід, зі слів Підлісного, прийшли вже о сьомій ранку. Ми, як ніхто, знаємо, що таке єднатися та відстоювати своє!
Один із тих, хто прийшов до військкомату – 53-річний Іван. Чоловік каже: зібрав рюкзак щойно почув про військове вторгнення Росії і відразу прийшов до військкомату. Має бойовий досвід в колишній 51-й бригаді.
Російські окупанти здаються в полон через тотальний супротив українських воїнів
Під Черніговом здався в полон цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади, адже російські окупанти навіть не передбачали такого розвитку подій і такої сильної відсічі.
Противник несе втрати: спалили 4 російських танки та знищили 6 літаків ворога
Ми сьогодні з гордістю читали про те, як наші воїни знищують техніку ворога! Погодьтеся, що найкраща новина цього дня - та міць, яку демонструють наші воїни і те, що ми реальними справами виявляємо їм свою підтримку!
Так, для прикладу, на Волині вже готуються приймати біженців і здавати кров для наповнення банку крові для вояків.
Як би боляче зараз не було, намагайтеся концентрувати увагу на добрі, силі, правді і підтримці. Частіше посміхайтеся, кажіть рідним, що любите і пам'ятайте: все буде добре! А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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