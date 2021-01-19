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Де у Ковелі розташовані захисні споруди. ПЕРЕЛІК

Де у Ковелі розташовані захисні споруди. ПЕРЕЛІК
У зв’язку із вторгненням російських військ на територію України опублікували список укриттів Ковеля, де можна сховатися в разі загрози.

Про це на своїй сторінці повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Оприлюднюємо перелік захисних споруд цивільного захисту міста Ковеля.
Де у Ковелі розташовані захисні споруди. ПЕРЕЛІК

Нагадаємо, сьогодні о 5 ранку Росія розпочала повномасштабний наступ, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.

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Теги: Волинь, Ковель, Росія, напад, укриття
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