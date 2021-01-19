Де у Ковелі розташовані захисні споруди. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:59
У зв’язку із вторгненням російських військ на територію України опублікували список укриттів Ковеля, де можна сховатися в разі загрози.
Про це на своїй сторінці повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Оприлюднюємо перелік захисних споруд цивільного захисту міста Ковеля.
Нагадаємо, сьогодні о 5 ранку Росія розпочала повномасштабний наступ, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.
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Про це на своїй сторінці повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Оприлюднюємо перелік захисних споруд цивільного захисту міста Ковеля.
Нагадаємо, сьогодні о 5 ранку Росія розпочала повномасштабний наступ, ракетні обстріли відбуваються по всій Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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