«Якщо ви не допоможете, війна постукає у ваші двері»: Зеленський звернувся до європейських лідерів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
Президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні до українців закликав вступати до лав ЗСУ та підрозділів терборони, допомагати волонтерам та медикам.
"Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації, це звук нової залізної завіси, яка опусскається і закриває Росію від цивілізованого світу", - сказав він.
Запевняє, що українська армія, прикордонники, сили поліції та спцеслужб зупинили атаки ворога, "мовою конфлікту можна назвати оперативною паузою".
На Донбасі ЗСУ діють навідмінно, складним є Харківський напрямок. Найбільш проблемний - південь. Ворог тисне з Криму, хоче просунутись у бік Мелітополя.
За словами глави держави, надійна оборона побудована у Житомирській області. Військові отримали наказ на знищення.
Наразі є втрати і серед українських бійців, проте захоплені в полон окупанти, знищено багато авіації і техніки ворогів.
"Багато росіян шоковані тим, що відбувається. Багато росіян у соцмережах писали, що вони проти війни", - сказав Зеленський і закликав жителів виходити на площі і звертатися до президента своєї країни, а не тільки висловлюватися у Instagram.
"Нікому не вдастться змусити нас віддати свою свободу, але схоже, що РФ намагається це зробити за рахунок знищення їхньої країни", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що 24 лютого говорив із багатьма світовими лідерами, але звернувся до них ще раз.
Він наголосив, що Україна не обирала шлях війни і бажає повернутися до миру.
"Якщо ви, європейські лідери, світові лідери, якщо ви нам потужно допоможете Україні, то завтра війна постукає у ваші двері", - сказав Зеленський.
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"Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації, це звук нової залізної завіси, яка опусскається і закриває Росію від цивілізованого світу", - сказав він.
Запевняє, що українська армія, прикордонники, сили поліції та спцеслужб зупинили атаки ворога, "мовою конфлікту можна назвати оперативною паузою".
На Донбасі ЗСУ діють навідмінно, складним є Харківський напрямок. Найбільш проблемний - південь. Ворог тисне з Криму, хоче просунутись у бік Мелітополя.
За словами глави держави, надійна оборона побудована у Житомирській області. Військові отримали наказ на знищення.
Наразі є втрати і серед українських бійців, проте захоплені в полон окупанти, знищено багато авіації і техніки ворогів.
"Багато росіян шоковані тим, що відбувається. Багато росіян у соцмережах писали, що вони проти війни", - сказав Зеленський і закликав жителів виходити на площі і звертатися до президента своєї країни, а не тільки висловлюватися у Instagram.
"Нікому не вдастться змусити нас віддати свою свободу, але схоже, що РФ намагається це зробити за рахунок знищення їхньої країни", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що 24 лютого говорив із багатьма світовими лідерами, але звернувся до них ще раз.
Він наголосив, що Україна не обирала шлях війни і бажає повернутися до миру.
"Якщо ви, європейські лідери, світові лідери, якщо ви нам потужно допоможете Україні, то завтра війна постукає у ваші двері", - сказав Зеленський.
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