Поки у комендантській годині немає потреби, – поліція Волині

Наразі на Волині та у Луцьку зокрема немає потреби у введенні комендантської години, яку вже запровадили у деяких містах України.Про це в ефірі телеканалу «Аверс» повідомив очільник поліції областіВін зауважив, що ніч на 25 лютого знову може бути напруженою.«Тому хочу попросити всіх волиняни в темну пору доби без крайньої необхідності не виходити на вулиці і не виїжджати.Не хотілося б вживати термін комендантська година, бо поки у цьому нема потреби. Але все-таки прошу не ходити вулицями вночі. Бо поліція і інші правоохоронці будуть працювати на виявлення у тому числі осіб, які хочуть здійснити диверсії чи терористичні акти. Полегшіть, будь ласка, нам роботу. Зменшіть свою присутність на вулиці», - сказав Крошко.Він зауважив, що наразі в області посилена охорона громадського порядку, об’єктів критичної інфраструктури, робота з іноземцями.Крошко наголосив, що у волинян можуть на вулиці запитувати документи та без пояснення причин оглядати їхні авто.