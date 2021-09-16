Поки у комендантській годині немає потреби, – поліція Волині
Сьогодні, 18:04
Наразі на Волині та у Луцьку зокрема немає потреби у введенні комендантської години, яку вже запровадили у деяких містах України.
Про це в ефірі телеканалу «Аверс» повідомив очільник поліції області Юрій Крошко.
Він зауважив, що ніч на 25 лютого знову може бути напруженою.
«Тому хочу попросити всіх волиняни в темну пору доби без крайньої необхідності не виходити на вулиці і не виїжджати.
Не хотілося б вживати термін комендантська година, бо поки у цьому нема потреби. Але все-таки прошу не ходити вулицями вночі. Бо поліція і інші правоохоронці будуть працювати на виявлення у тому числі осіб, які хочуть здійснити диверсії чи терористичні акти. Полегшіть, будь ласка, нам роботу. Зменшіть свою присутність на вулиці», - сказав Крошко.
Він зауважив, що наразі в області посилена охорона громадського порядку, об’єктів критичної інфраструктури, робота з іноземцями.
Крошко наголосив, що у волинян можуть на вулиці запитувати документи та без пояснення причин оглядати їхні авто.
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Про це в ефірі телеканалу «Аверс» повідомив очільник поліції області Юрій Крошко.
Він зауважив, що ніч на 25 лютого знову може бути напруженою.
«Тому хочу попросити всіх волиняни в темну пору доби без крайньої необхідності не виходити на вулиці і не виїжджати.
Не хотілося б вживати термін комендантська година, бо поки у цьому нема потреби. Але все-таки прошу не ходити вулицями вночі. Бо поліція і інші правоохоронці будуть працювати на виявлення у тому числі осіб, які хочуть здійснити диверсії чи терористичні акти. Полегшіть, будь ласка, нам роботу. Зменшіть свою присутність на вулиці», - сказав Крошко.
Він зауважив, що наразі в області посилена охорона громадського порядку, об’єктів критичної інфраструктури, робота з іноземцями.
Крошко наголосив, що у волинян можуть на вулиці запитувати документи та без пояснення причин оглядати їхні авто.
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