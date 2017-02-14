Російські окупанти здаються в полон через тотальний супротив українських воїнів





Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України.



Російські окупанти, зіткнувшись із тотальним спротивом українських захисників, здаються в полон. На фото - старшина Костянтин Сергійович Буйнічев 74 мотострілкової бригади, Кемеровської області.



За словами окупанта, їхні військові проходили навчання в Єльні і вчора дізналися про наступ на Україну і думали, що повертатимуться додому.



«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», - розповів полонений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України.Російські окупанти, зіткнувшись із тотальним спротивом українських захисників, здаються в полон. На фото - старшина74 мотострілкової бригади, Кемеровської області.За словами окупанта, їхні військові проходили навчання в Єльні і вчора дізналися про наступ на Україну і думали, що повертатимуться додому.«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», - розповів полонений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію