Російські окупанти здаються в полон через тотальний супротив українських воїнів
Сьогодні, 18:06
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України.
Російські окупанти, зіткнувшись із тотальним спротивом українських захисників, здаються в полон. На фото - старшина Костянтин Сергійович Буйнічев 74 мотострілкової бригади, Кемеровської області.
За словами окупанта, їхні військові проходили навчання в Єльні і вчора дізналися про наступ на Україну і думали, що повертатимуться додому.
«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», - розповів полонений.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України.
Російські окупанти, зіткнувшись із тотальним спротивом українських захисників, здаються в полон. На фото - старшина Костянтин Сергійович Буйнічев 74 мотострілкової бригади, Кемеровської області.
За словами окупанта, їхні військові проходили навчання в Єльні і вчора дізналися про наступ на Україну і думали, що повертатимуться додому.
«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», - розповів полонений.
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