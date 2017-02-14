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Російські окупанти здаються в полон через тотальний супротив українських воїнів

Російські окупанти здаються в полон через тотальний супротив українських воїнів
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України.

Російські окупанти, зіткнувшись із тотальним спротивом українських захисників, здаються в полон. На фото - старшина Костянтин Сергійович Буйнічев 74 мотострілкової бригади, Кемеровської області.

За словами окупанта, їхні військові проходили навчання в Єльні і вчора дізналися про наступ на Україну і думали, що повертатимуться додому.

«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», - розповів полонений.

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Теги: Військові, полон
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