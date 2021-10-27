«Ситуація в місті керована»: мер доповів про ситуацію на 18:15 у Луцьку. ВІДЕО

Ігор Поліщук звернувся до лучан з проханням залишатися у своїх домівках, особливо, у темну пору доби.



"Ситуація в місті керована.



За його словами, всі об'єкти критичної інфраструктури взяті під посилену охорону і охороняються цілодобово.



"Разом з тим прошу не знімати на телефон та не викладати в інтернет інформацію про пересування формувань ЗСУ. Прошу зберігати спокій та уникати паніки. За можливості залишайтеся вдома, особливо необхідно залишатися вдома в темну пору доби", - сказав мер.



Раніше повідомляли про те, що наразі на Волині та у Луцьку зокрема



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мер Луцьказвернувся до лучан з проханням залишатися у своїх домівках, особливо, у темну пору доби."Ситуація в місті керована. Відновили роботу котельні на Карбишева, щоб люди на вечір та ніч були з теплом. Далі будемо дивитися по ситуації, чи вимикати її. Сьогодні було створено мобілізаційний штаб, який буде здійснювати допомогу в охороні громадського порядку, патрулюванні міста, охороні об'єктів критичної інфраструктури", - сказав Поліщук.За його словами, всі об'єкти критичної інфраструктури взяті під посилену охорону і охороняються цілодобово."Разом з тим прошу не знімати на телефон та не викладати в інтернет інформацію про пересування формувань ЗСУ. Прошу зберігати спокій та уникати паніки. За можливості залишайтеся вдома, особливо необхідно залишатися вдома в темну пору доби", - сказав мер.Раніше повідомляли про те, що наразі на Волині та у Луцьку зокрема немає потреби у введенні комендантської години , яку вже запровадили у деяких містах України.

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