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У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО

У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО
23 лютого працівники управління боротьби з наркозлочинністю в рамках відпрацювання території обслуговування затримали 38-річного ковельчанина, який займався збутом наркотичних речовин методом «залишення закладок».

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловік при собі мав 30 закладок з психотропною речовиною «альфа», електронні ваги, 2 мобільних телефони та зіп пакети.

Проведеними оперативними заходами правоохоронці встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль «закладчика» на території області.

Стало відомо, що його місячною нормою було близько 500 закладок. Вартість вилучених наркотиків оцінюється у сумі близько 20 тисяч гривень. Їх було направлено на експертизу до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 КК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО
У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО
У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО

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Теги: закладки, наркотики, Луцьк, Волинь
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