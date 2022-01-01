У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО
Сьогодні, 19:22
23 лютого працівники управління боротьби з наркозлочинністю в рамках відпрацювання території обслуговування затримали 38-річного ковельчанина, який займався збутом наркотичних речовин методом «залишення закладок».
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік при собі мав 30 закладок з психотропною речовиною «альфа», електронні ваги, 2 мобільних телефони та зіп пакети.
Проведеними оперативними заходами правоохоронці встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль «закладчика» на території області.
Стало відомо, що його місячною нормою було близько 500 закладок. Вартість вилучених наркотиків оцінюється у сумі близько 20 тисяч гривень. Їх було направлено на експертизу до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.
Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 КК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік при собі мав 30 закладок з психотропною речовиною «альфа», електронні ваги, 2 мобільних телефони та зіп пакети.
Проведеними оперативними заходами правоохоронці встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль «закладчика» на території області.
Стало відомо, що його місячною нормою було близько 500 закладок. Вартість вилучених наркотиків оцінюється у сумі близько 20 тисяч гривень. Їх було направлено на експертизу до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.
Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 КК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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