У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО

23 лютого працівники управління боротьби з наркозлочинністю в рамках відпрацювання території обслуговування затримали 38-річного ковельчанина, який займався збутом наркотичних речовин методом «залишення закладок».Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловік при собі мав 30 закладок з психотропною речовиною «альфа», електронні ваги, 2 мобільних телефони та зіп пакети.Проведеними оперативними заходами правоохоронці встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль «закладчика» на території області.Стало відомо, що його місячною нормою було близько 500 закладок. Вартість вилучених наркотиків оцінюється у сумі близько 20 тисяч гривень. Їх було направлено на експертизу до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 КК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.