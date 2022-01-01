У Росії протестують проти нападу на Україну: понад півтори сотні затриманих. ВІДЕО
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Понад 150 людей затримали у Росії під час акцій та одиночних пікетів проти війни з Україною.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на російські ЗМІ.
За даними правозахисного порталу ОВД-Инфо, кількість затриманих станом на 18 годину за київським часом становить 167 осіб.
У Москві на мітингу проти війни з Україною затримано десятки людей.
Також повідомляється про затримання у Санкт-Петербурзі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Уфі, Тюмені, Челябінську, Чебоксарах, Тольятті, Пермі, Ростові-на-Дону, Владивостоку, Новосибірську, Іркутську, Томську, Саратові, Хабаровську, Астрахані та інших містах.
Раніше СК Росії попередив про відповідальність за проведення несанкціонованих акцій та участь у неузгоджених заходах.
"Законодавцем передбачено суворе покарання за організацію масових заворушень, а також протистояння представнику влади. Відповідно до норм Кримінального кодексу Російської Федерації, скоєння таких протиправних діянь загрожує позбавлення волі. Слід пам'ятати, що наявність судимості тягне за собою негативні наслідки і накладає відбиток на подальшу долю", - заявили там.
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Про це пише "Українська правда" з посиланням на російські ЗМІ.
За даними правозахисного порталу ОВД-Инфо, кількість затриманих станом на 18 годину за київським часом становить 167 осіб.
У Москві на мітингу проти війни з Україною затримано десятки людей.
Також повідомляється про затримання у Санкт-Петербурзі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Уфі, Тюмені, Челябінську, Чебоксарах, Тольятті, Пермі, Ростові-на-Дону, Владивостоку, Новосибірську, Іркутську, Томську, Саратові, Хабаровську, Астрахані та інших містах.
Раніше СК Росії попередив про відповідальність за проведення несанкціонованих акцій та участь у неузгоджених заходах.
"Законодавцем передбачено суворе покарання за організацію масових заворушень, а також протистояння представнику влади. Відповідно до норм Кримінального кодексу Російської Федерації, скоєння таких протиправних діянь загрожує позбавлення волі. Слід пам'ятати, що наявність судимості тягне за собою негативні наслідки і накладає відбиток на подальшу долю", - заявили там.
Люди встали в сцепку. Питер— Медиазона (@mediazzzona) February 24, 2022
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА⁰https://t.co/iIFIz3CF5V pic.twitter.com/DQt60fIZ6T
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