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У Росії протестують проти нападу на Україну: понад півтори сотні затриманих. ВІДЕО

У Росії протестують проти нападу на Україну: понад півтори сотні затриманих. ВІДЕО
Понад 150 людей затримали у Росії під час акцій та одиночних пікетів проти війни з Україною.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на російські ЗМІ.

За даними правозахисного порталу ОВД-Инфо, кількість затриманих станом на 18 годину за київським часом становить 167 осіб.

У Москві на мітингу проти війни з Україною затримано десятки людей.

Також повідомляється про затримання у Санкт-Петербурзі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Уфі, Тюмені, Челябінську, Чебоксарах, Тольятті, Пермі, Ростові-на-Дону, Владивостоку, Новосибірську, Іркутську, Томську, Саратові, Хабаровську, Астрахані та інших містах.

Раніше СК Росії попередив про відповідальність за проведення несанкціонованих акцій та участь у неузгоджених заходах.

"Законодавцем передбачено суворе покарання за організацію масових заворушень, а також протистояння представнику влади. Відповідно до норм Кримінального кодексу Російської Федерації, скоєння таких протиправних діянь загрожує позбавлення волі. Слід пам'ятати, що наявність судимості тягне за собою негативні наслідки і накладає відбиток на подальшу долю", - заявили там.


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Теги: Росія, мітинги, затримані, Україна
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