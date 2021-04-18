Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Луцькрада просить усіх бути уважними, зберігати спокій та не панікувати. У випадку обстрілів ви повинні оперативно сховатися в укриття.Крім того, керівництвом міста дано вказівку відкрити приміщення загальноосвітніх та дошкільних закладів міста, окрім Луцької спеціалізованої школи № 1 та Гімназії № 4 імені Модеста Левицького, аби у випадку бомбардувань ви могли сховатися у підвальних приміщеннях цих установ. Цієї ночі там чергують відповідальні працівники, які, у випадку небезпеки, нададуть необхідну допомогу.Також ви матимете змогу використати як укриття і підвали ДЮСШ № 3 (вул. Глушець, 20) та № 4 (вул. Володимирська, 106 Б).