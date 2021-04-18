Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:39
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Луцькрада просить усіх бути уважними, зберігати спокій та не панікувати. У випадку обстрілів ви повинні оперативно сховатися в укриття.
Крім того, керівництвом міста дано вказівку відкрити приміщення загальноосвітніх та дошкільних закладів міста, окрім Луцької спеціалізованої школи № 1 та Гімназії № 4 імені Модеста Левицького, аби у випадку бомбардувань ви могли сховатися у підвальних приміщеннях цих установ. Цієї ночі там чергують відповідальні працівники, які, у випадку небезпеки, нададуть необхідну допомогу.
Також ви матимете змогу використати як укриття і підвали ДЮСШ № 3 (вул. Глушець, 20) та № 4 (вул. Володимирська, 106 Б).
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Крім того, керівництвом міста дано вказівку відкрити приміщення загальноосвітніх та дошкільних закладів міста, окрім Луцької спеціалізованої школи № 1 та Гімназії № 4 імені Модеста Левицького, аби у випадку бомбардувань ви могли сховатися у підвальних приміщеннях цих установ. Цієї ночі там чергують відповідальні працівники, які, у випадку небезпеки, нададуть необхідну допомогу.
Також ви матимете змогу використати як укриття і підвали ДЮСШ № 3 (вул. Глушець, 20) та № 4 (вул. Володимирська, 106 Б).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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