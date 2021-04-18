вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ

Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Луцькрада просить усіх бути уважними, зберігати спокій та не панікувати. У випадку обстрілів ви повинні оперативно сховатися в укриття.

Крім того, керівництвом міста дано вказівку відкрити приміщення загальноосвітніх та дошкільних закладів міста, окрім Луцької спеціалізованої школи № 1 та Гімназії № 4 імені Модеста Левицького, аби у випадку бомбардувань ви могли сховатися у підвальних приміщеннях цих установ. Цієї ночі там чергують відповідальні працівники, які, у випадку небезпеки, нададуть необхідну допомогу.

Також ви матимете змогу використати як укриття і підвали ДЮСШ № 3 (вул. Глушець, 20) та № 4 (вул. Володимирська, 106 Б).
Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ
Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ
Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ
Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: укриття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Куди йти людям з панельних будинків вулиці Кравчука?
Поблизу нічого немає.
Відповісти
В типографії було сховище де воно ділося?
Відповісти
Вибір редактора
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстріляли вже 32 цивільних об’єкти: заява пресцентру МВС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 лютого
Сьогодні, 20:00
Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:39
У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО
Сьогодні, 19:22
У Росії протестують проти нападу на Україну: понад півтори сотні затриманих. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни
15 лютий, 10:56
У яких навчальних закладах Луцької громади є сховища та укриття У яких навчальних закладах Луцької громади є сховища та укриття
10 лютий, 13:20
Укриття та бомбосховища Луцька: скільки їх та в якому вони стані.ВІДЕО Укриття та бомбосховища Луцька: скільки їх та в якому вони стані.ВІДЕО
18 квітень, 2021, 06:17
Де ховатися в Луцьку в разі надзвичайної ситуації. Перелік укриттів Де ховатися в Луцьку в разі надзвичайної ситуації. Перелік укриттів
23 травень, 2017, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові взяли під контроль Гостомель
Сьогодні, 20:59
 0
Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 20:30
 0
Росіяни обстріляли вже 32 цивільних об’єкти: заява пресцентру МВС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Де у Луцьку можна знайти укриття на випадок обстрілів. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8