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Росіяни обстріляли вже 32 цивільних об’єкти: заява пресцентру МВС. ВІДЕО

Росіяни обстріляли вже 32 цивільних об’єкти: заява пресцентру МВС. ВІДЕО
За сьогодні, 24 лютого, Росія станом на 20 годину здійснила вже 393 обстріли території України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в онлайн-зверненні пресцентру МВС в 20 годині 24 лютого.

За його словами, російські окупанти кажуть, що стріляють лише по військових об’єктах, але станом на 20 годину зруйновані вже 6 постів та обстріляні 32 цивільних об’єкти.

«Два невідомих кораблі підійшли до Острова Зміїний, обстріляли пірс, дали невизначений термін на те, щоб здалися наші прикордонники і відійшли від острова. Зараз острів наш і наші прикордонники продовжують охороняти наші кордони в Чорному морі», - сказав Денисенко.

Він додав, що в ряді міст вводять комендантську годину, тож МВС просить поставитися до цього із серйозністю.



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Теги: МВС, обстріли
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