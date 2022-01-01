В Україні створюють військові адміністрації





Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, 24 лютого повідомляєМихайла Подоляка.



«Тобто спротив, відсіч будуть наростати. Логістичні рішення, які будуть необхідні, будуть ухвалені», — уточнив Подоляк.



Згідно із законодавством, на територіях, де запровадили воєнний стан, можуть створювати тимчасові органи влади — військові адміністрації. Особливість таких органів у тому, що вони мають працювати для забезпечення потреб органів влади в умовах воєнного стану.



Наприклад, якщо облдержадміністрація стає військовою адміністрацією, у ній посади держслужбовців можуть заміщати військовими.

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