В Україні створюють військові адміністрації
Сьогодні, 22:22
В Україні на тлі воєнного стану вирішили створити військові адміністрації. Вони діятимуть на базі обласних держадміністрацій
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, 24 лютого повідомляє Громадське, посилаючись на слова радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
«Тобто спротив, відсіч будуть наростати. Логістичні рішення, які будуть необхідні, будуть ухвалені», — уточнив Подоляк.
Згідно із законодавством, на територіях, де запровадили воєнний стан, можуть створювати тимчасові органи влади — військові адміністрації. Особливість таких органів у тому, що вони мають працювати для забезпечення потреб органів влади в умовах воєнного стану.
Наприклад, якщо облдержадміністрація стає військовою адміністрацією, у ній посади держслужбовців можуть заміщати військовими.
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Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, 24 лютого повідомляє Громадське, посилаючись на слова радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
«Тобто спротив, відсіч будуть наростати. Логістичні рішення, які будуть необхідні, будуть ухвалені», — уточнив Подоляк.
Згідно із законодавством, на територіях, де запровадили воєнний стан, можуть створювати тимчасові органи влади — військові адміністрації. Особливість таких органів у тому, що вони мають працювати для забезпечення потреб органів влади в умовах воєнного стану.
Наприклад, якщо облдержадміністрація стає військовою адміністрацією, у ній посади держслужбовців можуть заміщати військовими.
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