В «Дії» тимчасово будуть недоступні документи

В додатку Дія тимчасово будуть недоступні документи користувачів.В Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що таке рішення прийняли задля забезпечення безпеки даних."Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців.Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку Дія будуть недоступними", - йдеться у дописі.Як відомо, Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені."Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну", - підсумували в міністерстві.