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В «Дії» тимчасово будуть недоступні документи

В «Дії» тимчасово будуть недоступні документи
В додатку Дія тимчасово будуть недоступні документи користувачів.

В Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що таке рішення прийняли задля забезпечення безпеки даних.

"Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців.
Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку Дія будуть недоступними", - йдеться у дописі.

Як відомо, Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені.

"Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну", - підсумували в міністерстві.

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Теги: Україна, Дія
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