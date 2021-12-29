В «Дії» тимчасово будуть недоступні документи
Сьогодні, 04:59
В додатку Дія тимчасово будуть недоступні документи користувачів.
В Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що таке рішення прийняли задля забезпечення безпеки даних.
"Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців.
Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку Дія будуть недоступними", - йдеться у дописі.
Як відомо, Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені.
"Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну", - підсумували в міністерстві.
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В Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що таке рішення прийняли задля забезпечення безпеки даних.
"Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців.
Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку Дія будуть недоступними", - йдеться у дописі.
Як відомо, Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені.
"Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну", - підсумували в міністерстві.
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