Українські військові взяли під контроль Гостомель
Сьогодні, 20:59
Українські війська контролюють Гостомель.
Про це йдеться на каналі Верховної Ради України в телеграмі.
"Гостомель повністю під контролем українських військ!", - йдеться у дописі.
Видання Еспресо повідомляє, що внаслідок тривалого бою російський десант в Гостомелі був повністю знищений. Українські військові повернули контроль над аеродромом.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.
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Про це йдеться на каналі Верховної Ради України в телеграмі.
"Гостомель повністю під контролем українських військ!", - йдеться у дописі.
Видання Еспресо повідомляє, що внаслідок тривалого бою російський десант в Гостомелі був повністю знищений. Українські військові повернули контроль над аеродромом.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.
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