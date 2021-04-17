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Українські військові взяли під контроль Гостомель

Українські військові взяли під контроль Гостомель
Українські війська контролюють Гостомель.

Про це йдеться на каналі Верховної Ради України в телеграмі.

"Гостомель повністю під контролем українських військ!", - йдеться у дописі.

Видання Еспресо повідомляє, що внаслідок тривалого бою російський десант в Гостомелі був повністю знищений. Українські військові повернули контроль над аеродромом.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі.

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Теги: Гостомель, ЗСУ, війна
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