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«Інформації про бомбардування міста немає», – міський голова Луцька

«Інформації про бомбардування міста немає», – міський голова Луцька
Луцький міський голова Ігор Поліщук прокоментував поширення інформації про можливе бомбардування обласного центру Волині.

За словами міського голови інформації наразі немає підтвердженої інформації про бомбардування. Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Міський голова порадив жителям міста довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а не телеграм каналам та чуткам.

"Не піддавайтеся паніці та не вірте інформації яка поступає з неофіційних джерел, телеграм каналів, чуткам та іншим провокативним вкидам, які спрямовані на те, щоб посіяти паніку та зробити дезорганізацію та рпозбалансувати життя мешканців нашої громади", - сказав міський голова Луцька.


Для оповіщення населення у випадку загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф та в умовах війни застосовується попереджувальний сигнал: “Увага всім!”.
Даний сигнал подається включенням: електросирен, виробничих гудків та іншими сигналами.

Після подачі попереджувального сигналу необхідно увімкнути телевізійні, радіотрансляційні приймачі для прослуховування екстренного повідомлення органів цивільного захисту також обов'язково потрібно включити місцеву радіостанцію “Радіо-Луцьк”. Частота радіо «Луцьк» 88,3 FM.

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Теги: Ігор Поліщук, Луцьк
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Коментарі 1
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І вранці не було ПОЛІЩУК де твоя система оповіщення ЧИМ ВИ ЗАЙМАЄТЕСЬ та, що ви робили до цього!!!!!?????
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