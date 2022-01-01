На Волині вводять комендантську годину

В населених пунктах Волинської області від сьогодні вводять комендантську годину.Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації.Станом на 21:30 усі служби Волині працюють, продовжується робота на місцях, координуються дії з військовими та правоохоронцями. Бойових дій на території області немає.За словами Юрія Погуляйка, обласне керівництво, як і керівництво держави, на робочих місцях."Згідно Указу Президента України в області утворена Волинська обласна військова адміністрація для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку та загального керівництва регіоном у тому числі. На базі районних адміністрації також утворені відповідні військові адміністрації. На Волині від сьогодні запроваджується комендантська година. Діятиме вона з 22:00 до 7:00", - йдеться у дописі голови ОДА.Такі дії Юрій Погуляйко пояснює забезпеченням громадського порядку та спокою в регіоні."Наші військові продовжують розгортати свої сили", - резюмував Погуляйко.