На Волині вводять комендантську годину
Сьогодні, 21:42
В населених пунктах Волинської області від сьогодні вводять комендантську годину.
Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації.
Станом на 21:30 усі служби Волині працюють, продовжується робота на місцях, координуються дії з військовими та правоохоронцями. Бойових дій на території області немає.
За словами Юрія Погуляйка, обласне керівництво, як і керівництво держави, на робочих місцях.
"Згідно Указу Президента України в області утворена Волинська обласна військова адміністрація для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку та загального керівництва регіоном у тому числі. На базі районних адміністрації також утворені відповідні військові адміністрації. На Волині від сьогодні запроваджується комендантська година. Діятиме вона з 22:00 до 7:00", - йдеться у дописі голови ОДА.
Такі дії Юрій Погуляйко пояснює забезпеченням громадського порядку та спокою в регіоні.
"Наші військові продовжують розгортати свої сили", - резюмував Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації.
Станом на 21:30 усі служби Волині працюють, продовжується робота на місцях, координуються дії з військовими та правоохоронцями. Бойових дій на території області немає.
За словами Юрія Погуляйка, обласне керівництво, як і керівництво держави, на робочих місцях.
"Згідно Указу Президента України в області утворена Волинська обласна військова адміністрація для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку та загального керівництва регіоном у тому числі. На базі районних адміністрації також утворені відповідні військові адміністрації. На Волині від сьогодні запроваджується комендантська година. Діятиме вона з 22:00 до 7:00", - йдеться у дописі голови ОДА.
Такі дії Юрій Погуляйко пояснює забезпеченням громадського порядку та спокою в регіоні.
"Наші військові продовжують розгортати свої сили", - резюмував Погуляйко.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні створюють військові адміністрації
Сьогодні, 22:22
Російські окупанти захопили острів Зміїний
Сьогодні, 22:19
На Волині вводять комендантську годину
Сьогодні, 21:42
Українські військові взяли під контроль Гостомель
Сьогодні, 20:59
Медіа