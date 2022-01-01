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На Волині вводять комендантську годину

На Волині вводять комендантську годину
В населених пунктах Волинської області від сьогодні вводять комендантську годину.

Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації.

Станом на 21:30 усі служби Волині працюють, продовжується робота на місцях, координуються дії з військовими та правоохоронцями. Бойових дій на території області немає.

За словами Юрія Погуляйка, обласне керівництво, як і керівництво держави, на робочих місцях.

"Згідно Указу Президента України в області утворена Волинська обласна військова адміністрація для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку та загального керівництва регіоном у тому числі. На базі районних адміністрації також утворені відповідні військові адміністрації. На Волині від сьогодні запроваджується комендантська година. Діятиме вона з 22:00 до 7:00", - йдеться у дописі голови ОДА.

Такі дії Юрій Погуляйко пояснює забезпеченням громадського порядку та спокою в регіоні.

"Наші військові продовжують розгортати свої сили", - резюмував Погуляйко.

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Теги: комендантська година, Волинь, війна, Україна, росія
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