Російські окупанти захопили острів Зміїний
Сьогодні, 22:19
Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.
Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено, - про це повідомляють на сторінці Національної поліції України.
За наявною інформацією острів Зміїний захоплений.
Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.
Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.
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Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено, - про це повідомляють на сторінці Національної поліції України.
За наявною інформацією острів Зміїний захоплений.
Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.
Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.
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