Російські окупанти захопили острів Зміїний





Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено, - про це повідомляють на сторінці Національної поліції України.



За наявною інформацією острів Зміїний захоплений.



Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.



Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено, - про це повідомляють на сторінці Національної поліції України.За наявною інформацією острів Зміїний захоплений.Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

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