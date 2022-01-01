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Російські окупанти захопили острів Зміїний

Російські окупанти захопили острів Зміїний
Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.

Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено, - про це повідомляють на сторінці Національної поліції України.

За наявною інформацією острів Зміїний захоплений.

Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.

Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

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Теги: Зміїний, війна, Україна, росія
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