Українські військові знищили десант російських окупантів у Гостомелі





Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.



"Активними діями Збройних Сил України не дали висадити основні сили десанта ворога в Гостомелі. Триває бій з передовою групою, яка зазнала втрат після вогневого ураження", - йдеться у дописі заступниці міністра.



Про знищення російських військ, які хотіли висадитися у Гостомелі повідомив і радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військовослужбовці дали відсіч путінським окупантам та знищили їх десант у Гостомелі.Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр."Активними діями Збройних Сил України не дали висадити основні сили десанта ворога в Гостомелі. Триває бій з передовою групою, яка зазнала втрат після вогневого ураження", - йдеться у дописі заступниці міністра.Про знищення російських військ, які хотіли висадитися у Гостомелі повідомив і радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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