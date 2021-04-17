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Українські військові знищили десант російських окупантів у Гостомелі

Українські військові знищили десант російських окупантів у Гостомелі
Українські військовослужбовці дали відсіч путінським окупантам та знищили їх десант у Гостомелі.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Активними діями Збройних Сил України не дали висадити основні сили десанта ворога в Гостомелі. Триває бій з передовою групою, яка зазнала втрат після вогневого ураження", - йдеться у дописі заступниці міністра.

Про знищення російських військ, які хотіли висадитися у Гостомелі повідомив і радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Теги: Гостомель, ЗСУ, війна
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