«Київстар» вводить безкоштовні дзвінки

Компанія «Київстар» через надзвичайні події у країні запроваджує безкоштовний дзвінок в межах мережі.Про це йдеться у заяві компанії."Ми допомагаємо нашим абонентам залишатися на зв'язку навіть без поповнення рахунку. Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом", - йдеться у заяві компанії.«Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом. Також Київстар скасовує будь-які комісії в рамках послуги «Екстра гроші», завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше», – повідомили у компанії.