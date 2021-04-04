«Київстар» вводить безкоштовні дзвінки
Сьогодні, 05:17
Компанія «Київстар» через надзвичайні події у країні запроваджує безкоштовний дзвінок в межах мережі.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Ми допомагаємо нашим абонентам залишатися на зв'язку навіть без поповнення рахунку. Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом", - йдеться у заяві компанії.
«Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом. Також Київстар скасовує будь-які комісії в рамках послуги «Екстра гроші», завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше», – повідомили у компанії.
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Про це йдеться у заяві компанії.
"Ми допомагаємо нашим абонентам залишатися на зв'язку навіть без поповнення рахунку. Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом", - йдеться у заяві компанії.
«Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом. Також Київстар скасовує будь-які комісії в рамках послуги «Екстра гроші», завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше», – повідомили у компанії.
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