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Українців закликають не вірити фейкам про зниження споживання електроенергії

Українців закликають не вірити фейкам про зниження споживання електроенергії
Громадян України закликають не вірити неправдивій інформації про необхідність знизити споживання електроенергії.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

В соцмережах та деяких ЗМІ поширюються фейки про те, що у 23:30 треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи.

"Саме так працює ворог!Такі заклики спрямовані виключно на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі. Укренерго офіційно спростовує цю інформацію та заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі і буде працювати. Нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі! Споживайте відповідально та не ведіться на провокації ворога", - йдеться у дописі НЕК "Укренерго".

Також неправдиву інформацію спростували в Управлінні служби безпеки України у Волинській області: "Ворог поширює у соцмережах чутки про те, що сьогодні треба вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи".

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Теги: фейк, електроенергія, світло
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