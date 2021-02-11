«Наші люди гинуть за свободу Європи»: Зеленський звернуся до лідерів країн ЄС
24 лютий, 23:44
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.
Про це президент сказав у своєму зверненні.
Зеленський зазначив, що в Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.
Президент України сказав, що варто негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти
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Про це президент сказав у своєму зверненні.
Зеленський зазначив, що в Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.
Президент України сказав, що варто негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти
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