Ковельчани можуть скористатися укриттями церков, монастирів та закладів освіти. СПИСОК

Жителі Ковеля можуть скористатися найпростішими укриттями місцевих релігійних громад та закладів освіти.Список об'єктів оприлюднив на своїй сторінці Ковельський міський голова Ігор Чайка.За словами Ковельського міського голови, найпростіші укриття завжди є в закладах освіти та садках."Вдень тут завжди є директор чи завідувач, черговий. Вночі - сторожі. Тож скористатися можна укриттями тут також", - написав Ігор Чайка та оприлюднив список навчальних закладів, в яких можна сокристатися укриттями:1 ЛІЦЕЙ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ МІСТА КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ м.Ковель, вул. Незалежності, 1382 Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області м.Ковель, вул. Незалежності, 493 ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №7 м.КОВЕЛЯ" м.Ковель, вул. Левицького, 14 ЛІЦЕЙ №10 М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ м.Ковель, вул. Міцкевича, 59 а5 ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №11 м.КОВЕЛЯ" м.Ковель, вул. Заводська, 316 ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12 м. КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Симоненка, 767 ЛІЦЕЙ №13 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ м.Ковель, вул. 40 років Перемоги, 181 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 "КАЛИНКА" МІСТА КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Міцкевича 482 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "РОМАШКА" (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) М. КОВЕЛЯм.Ковель, вул. Шевченка 83 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №6 "Світлячок" - Центр розвитку дитини м. Ковеля м.Ковель, вул. Володимирська 85а4 Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №7 - загальноосвітня спеціальна школа І ступеня" міста Ковеля" м.Ковель, вул. Павлова 7а5 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №8 "КАЗКА" МІСТА КОВЕЛЯм.Ковель, вул. 40 років Перемоги 196 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №8 "КАЗКА" МІСТА КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. 40 років Перемоги 197 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 10 "ДЗВІНОЧОК" м.Ковель, вул. Сєченова 15а8 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (ЯСЛА-САДОК) №11 (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) М.КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Тараса Боровця 29 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №12 "ЗОЛОТА РИБКА" М.КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Пирогова 210 Заклад дошкільної освіти "Центр розвитку дитини №13 міста Ковеля" м.Ковель, вул. провулок Шевченка 2 - а.Також про готовність в разі небезпеки прийняти людей заявили представники релігійних громад.- Релігійна організація "Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви" вулиця Геологів, 18 +38 (097) 062-29-09- Релігійна громада Святого Дмитра Солунського Української православної церкви Ковель вулиця Тараса Шевченка, 5 +38 (03352) 3-46-23- РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ М.КОВЕЛЬКовель вулиця Леся Курбаса, 39 +38 (097) 672-68-59- Свято-Троїцький Кафедральний соборКовель вулиця Петра Грабовського, 35+38 (067) 662-47-69- Релігійна громада "Церква Адвентистів сьомого дня міста Ковеля"Ковель вулиця Тараса Боровця, 4 +38 (063) 499-65-44- Релігійна організація "Свято-Воскресенська релігійна громада Української православної церкви" у м. Ковель" Ковель вулиця Незалежності, 174+38 (03352) 4-90-63- Новоапостольська церква Ковель бульвар Лесі Українки, 12 (Готель "Лісова пісня")+38 (067) 325-93-88УПЦ Анатолія Ковельського Ковель с. Вербка вул. Кияна Володимира, 23+38 (068) 138-96-99- Релігійна організація "Релігійна громада Почаївської ікони Божої Матері Української Православної церкви" у м. Ковель"Ковель вулиця Ветеранів, 1а+38 (068) 788-77-22- Храм Святого Благовірного князя Олега БрянськогоКовель вулиця Дмитра Вітовського, 22+38 (097) 011-20-42- Релігійна громада апостола Андрія Первозваного Православної церкви України м. КовеляКовель вулиця Незалежності, 31(097) 1422244- Церква "Нове покоління"Ковель вулиця Володимирська, 124+38 (097) 548-04-62- Релігійна організація "Релігійна громада Християнської церкви "Ковчег спасіння" у м. Ковель Волинської областіКовель вулиця Незалежності, 17+38 (068) 563-19-42Нагадаємо, раніше у зв’язку із вторгненням російських військ на територію України опублікували, де можна сховатися в разі загрози.