Ковельчани можуть скористатися укриттями церков, монастирів та закладів освіти. СПИСОК
Сьогодні, 06:23
Жителі Ковеля можуть скористатися найпростішими укриттями місцевих релігійних громад та закладів освіти.
Список об'єктів оприлюднив на своїй сторінці Ковельський міський голова Ігор Чайка.
За словами Ковельського міського голови, найпростіші укриття завжди є в закладах освіти та садках.
"Вдень тут завжди є директор чи завідувач, черговий. Вночі - сторожі. Тож скористатися можна укриттями тут також", - написав Ігор Чайка та оприлюднив список навчальних закладів, в яких можна сокристатися укриттями:
Школи та ліцеї
1 ЛІЦЕЙ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ МІСТА КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ м.Ковель, вул. Незалежності, 138
2 Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області м.Ковель, вул. Незалежності, 49
3 ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №7 м.КОВЕЛЯ" м.Ковель, вул. Левицького, 1
4 ЛІЦЕЙ №10 М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ м.Ковель, вул. Міцкевича, 59 а
5 ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №11 м.КОВЕЛЯ" м.Ковель, вул. Заводська, 31
6 ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12 м. КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Симоненка, 76
7 ЛІЦЕЙ №13 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ м.Ковель, вул. 40 років Перемоги, 18
ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
1 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 "КАЛИНКА" МІСТА КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Міцкевича 48
2 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "РОМАШКА" (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) М. КОВЕЛЯ
м.Ковель, вул. Шевченка 8
3 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №6 "Світлячок" - Центр розвитку дитини м. Ковеля м.Ковель, вул. Володимирська 85а
4 Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №7 - загальноосвітня спеціальна школа І ступеня" міста Ковеля" м.Ковель, вул. Павлова 7а
5 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №8 "КАЗКА" МІСТА КОВЕЛЯ
м.Ковель, вул. 40 років Перемоги 19
6 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №8 "КАЗКА" МІСТА КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. 40 років Перемоги 19
7 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 10 "ДЗВІНОЧОК" м.Ковель, вул. Сєченова 15а
8 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (ЯСЛА-САДОК) №11 (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) М.КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Тараса Боровця 2
9 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №12 "ЗОЛОТА РИБКА" М.КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Пирогова 2
10 Заклад дошкільної освіти "Центр розвитку дитини №13 міста Ковеля" м.Ковель, вул. провулок Шевченка 2 - а.
Також про готовність в разі небезпеки прийняти людей заявили представники релігійних громад.
Ось список церков, соборів, монастирів Ковеля, які готові прийняти людей в свої укриття:
- Релігійна організація "Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви" вулиця Геологів, 18 +38 (097) 062-29-09
- Релігійна громада Святого Дмитра Солунського Української православної церкви Ковель вулиця Тараса Шевченка, 5 +38 (03352) 3-46-23
- РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ М.КОВЕЛЬ
Ковель вулиця Леся Курбаса, 39 +38 (097) 672-68-59
- Свято-Троїцький Кафедральний собор
Ковель вулиця Петра Грабовського, 35+38 (067) 662-47-69
- Релігійна громада "Церква Адвентистів сьомого дня міста Ковеля"
Ковель вулиця Тараса Боровця, 4 +38 (063) 499-65-44
- Релігійна організація "Свято-Воскресенська релігійна громада Української православної церкви" у м. Ковель" Ковель вулиця Незалежності, 174+38 (03352) 4-90-63
- Новоапостольська церква Ковель бульвар Лесі Українки, 12 (Готель "Лісова пісня")+38 (067) 325-93-88
УПЦ Анатолія Ковельського Ковель с. Вербка вул. Кияна Володимира, 23+38 (068) 138-96-99
- Релігійна організація "Релігійна громада Почаївської ікони Божої Матері Української Православної церкви" у м. Ковель"
Ковель вулиця Ветеранів, 1а+38 (068) 788-77-22
- Храм Святого Благовірного князя Олега Брянського
Ковель вулиця Дмитра Вітовського, 22+38 (097) 011-20-42
- Релігійна громада апостола Андрія Первозваного Православної церкви України м. Ковеля
Ковель вулиця Незалежності, 31
(097) 1422244
- Церква "Нове покоління"
Ковель вулиця Володимирська, 124+38 (097) 548-04-62
- Релігійна організація "Релігійна громада Християнської церкви "Ковчег спасіння" у м. Ковель Волинської області
Ковель вулиця Незалежності, 17+38 (068) 563-19-42
Нагадаємо, раніше у зв’язку із вторгненням російських військ на територію України опублікували список укриттів Ковеля, де можна сховатися в разі загрози.
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Список об'єктів оприлюднив на своїй сторінці Ковельський міський голова Ігор Чайка.
За словами Ковельського міського голови, найпростіші укриття завжди є в закладах освіти та садках.
"Вдень тут завжди є директор чи завідувач, черговий. Вночі - сторожі. Тож скористатися можна укриттями тут також", - написав Ігор Чайка та оприлюднив список навчальних закладів, в яких можна сокристатися укриттями:
Школи та ліцеї
1 ЛІЦЕЙ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ МІСТА КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ м.Ковель, вул. Незалежності, 138
2 Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області м.Ковель, вул. Незалежності, 49
3 ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №7 м.КОВЕЛЯ" м.Ковель, вул. Левицького, 1
4 ЛІЦЕЙ №10 М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ м.Ковель, вул. Міцкевича, 59 а
5 ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №11 м.КОВЕЛЯ" м.Ковель, вул. Заводська, 31
6 ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12 м. КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Симоненка, 76
7 ЛІЦЕЙ №13 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ м.Ковель, вул. 40 років Перемоги, 18
ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
1 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 "КАЛИНКА" МІСТА КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Міцкевича 48
2 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "РОМАШКА" (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) М. КОВЕЛЯ
м.Ковель, вул. Шевченка 8
3 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №6 "Світлячок" - Центр розвитку дитини м. Ковеля м.Ковель, вул. Володимирська 85а
4 Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №7 - загальноосвітня спеціальна школа І ступеня" міста Ковеля" м.Ковель, вул. Павлова 7а
5 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №8 "КАЗКА" МІСТА КОВЕЛЯ
м.Ковель, вул. 40 років Перемоги 19
6 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №8 "КАЗКА" МІСТА КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. 40 років Перемоги 19
7 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 10 "ДЗВІНОЧОК" м.Ковель, вул. Сєченова 15а
8 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (ЯСЛА-САДОК) №11 (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) М.КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Тараса Боровця 2
9 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №12 "ЗОЛОТА РИБКА" М.КОВЕЛЯ м.Ковель, вул. Пирогова 2
10 Заклад дошкільної освіти "Центр розвитку дитини №13 міста Ковеля" м.Ковель, вул. провулок Шевченка 2 - а.
Також про готовність в разі небезпеки прийняти людей заявили представники релігійних громад.
Ось список церков, соборів, монастирів Ковеля, які готові прийняти людей в свої укриття:
- Релігійна організація "Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви" вулиця Геологів, 18 +38 (097) 062-29-09
- Релігійна громада Святого Дмитра Солунського Української православної церкви Ковель вулиця Тараса Шевченка, 5 +38 (03352) 3-46-23
- РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ М.КОВЕЛЬ
Ковель вулиця Леся Курбаса, 39 +38 (097) 672-68-59
- Свято-Троїцький Кафедральний собор
Ковель вулиця Петра Грабовського, 35+38 (067) 662-47-69
- Релігійна громада "Церква Адвентистів сьомого дня міста Ковеля"
Ковель вулиця Тараса Боровця, 4 +38 (063) 499-65-44
- Релігійна організація "Свято-Воскресенська релігійна громада Української православної церкви" у м. Ковель" Ковель вулиця Незалежності, 174+38 (03352) 4-90-63
- Новоапостольська церква Ковель бульвар Лесі Українки, 12 (Готель "Лісова пісня")+38 (067) 325-93-88
УПЦ Анатолія Ковельського Ковель с. Вербка вул. Кияна Володимира, 23+38 (068) 138-96-99
- Релігійна організація "Релігійна громада Почаївської ікони Божої Матері Української Православної церкви" у м. Ковель"
Ковель вулиця Ветеранів, 1а+38 (068) 788-77-22
- Храм Святого Благовірного князя Олега Брянського
Ковель вулиця Дмитра Вітовського, 22+38 (097) 011-20-42
- Релігійна громада апостола Андрія Первозваного Православної церкви України м. Ковеля
Ковель вулиця Незалежності, 31
(097) 1422244
- Церква "Нове покоління"
Ковель вулиця Володимирська, 124+38 (097) 548-04-62
- Релігійна організація "Релігійна громада Християнської церкви "Ковчег спасіння" у м. Ковель Волинської області
Ковель вулиця Незалежності, 17+38 (068) 563-19-42
Нагадаємо, раніше у зв’язку із вторгненням російських військ на територію України опублікували список укриттів Ковеля, де можна сховатися в разі загрози.
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