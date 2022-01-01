Заступниця міністра оборони повідомила, що на Волині військові готові відбити напад противника
Сьогодні, 00:24
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Волині військові зайняли рубежі в готовності відбити напад окупантів.
Про це Ганна Маляр написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника", - йдеться у дописі.
Також заступниця міністра зазначила, що угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі.
Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.
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Про це Ганна Маляр написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника", - йдеться у дописі.
Також заступниця міністра зазначила, що угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі.
Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.
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