Заступниця міністра оборони повідомила, що на Волині військові готові відбити напад противника





Про це Ганна Маляр написала на своїй сторінці у фейсбуці.



"На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника", - йдеться у дописі.



Також заступниця міністра зазначила, що угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

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