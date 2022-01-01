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Заступниця міністра оборони повідомила, що на Волині військові готові відбити напад противника

Заступниця міністра оборони повідомила, що на Волині військові готові відбити напад противника
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Волині військові зайняли рубежі в готовності відбити напад окупантів.

Про це Ганна Маляр написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника", - йдеться у дописі.

Також заступниця міністра зазначила, що угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі.
Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

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Теги: війна, Україна, Волинь, Ганна Маляр
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