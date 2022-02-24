Загальна мобілізація: що це означає та кого призиватимуть до війська





Це механізм максимально швидкого та ефективного доукомплектування регулярного війська. Утім, під загальну мобілізацію з об’єктивних причин мають підпасти далеко не всі військовозобов’язані громадяни України. Про те, кого призвуть, а кого — ні, — повідомляють на сторінках видання



Що передбачає загальна мобілізація



Загальна мобілізація — це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.



Під загальну мобілізацію підпадають усі громадяни України (переважно чоловіки), які здатні виконувати свій військовий обов’язок. Утім, це не означає, що призиватимуть геть усіх без виключення. Бо згідно зі статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу саме з об’єктивних причин наступні категорії військовозобов’язаних громадян:



заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;



визнані медкомісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з повторним проходженням комісії);



жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди й лише за місцем проживання);



жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);



жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;



жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають: дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження; дитина з інвалідністю, функціональні порушення якої відповідають категорії II-III ступеня їх вираження; дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;



усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);



зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;



працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій:

Міністерства оборони України;

Збройних сил України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Національної поліції України;

Податкової поліції;

Національного антикорупційного бюро України;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби України;

Управління державної охорони України;

Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.



Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.



1. Перша черга оперативного резерву — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу).



2. Друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.



3. Мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.



4. Громадський резерв — решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (застосовується у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.Це механізм максимально швидкого та ефективного доукомплектування регулярного війська. Утім, під загальну мобілізацію з об’єктивних причин мають підпасти далеко не всі військовозобов’язані громадяни України. Про те, кого призвуть, а кого — ні, — повідомляють на сторінках видання АрміяInform. Загальна мобілізація — це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.Під загальну мобілізацію підпадають усі громадяни України (переважно чоловіки), які здатні виконувати свій військовий обов’язок. Утім, це не означає, що призиватимуть геть усіх без виключення. Бо згідно зі статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу саме з об’єктивних причин наступні категорії військовозобов’язаних громадян:заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;визнані медкомісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з повторним проходженням комісії);жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди й лише за місцем проживання);жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають: дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження; дитина з інвалідністю, функціональні порушення якої відповідають категорії II-III ступеня їх вираження; дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи;жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій:Міністерства оборони України;Збройних сил України;Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;Служби безпеки України;Служби зовнішньої розвідки України;Національної гвардії України;Державної прикордонної служби України;Національної поліції України;Податкової поліції;Національного антикорупційного бюро України;Державного бюро розслідувань;Державної виконавчої служби України;Управління державної охорони України;Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках., які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.1. Перша черга оперативного резерву — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу).2. Друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.3. Мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.4. Громадський резерв — решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (застосовується у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни).

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