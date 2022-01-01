Володимир Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернувся до українського народу та українських військовослужбовців зокрема.Відеозвернення опублікували на сторінці Офісу Президента України.Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які захищають Батьківщину від посягань російських окупантів.Президент повідомив, що за добу Україна втратила 137 захисників, з них 10 офіцерів. Поранення зазнали 316 осіб. Захищаючи острів Зміїний геройськи загинули 13 прикордонників, які боронили острів до останнього і не поступилися.«Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно», - сказав Зеленський та подякував усім українцям, які рятують людей і допомагають зберегти порядок в державі.Також Зеленський розповів, що протягом дня провів десятки міжнародних переговорів.Більше дивіться у відео.