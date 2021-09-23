Українців просять вжити заходів зі світломаскування домівок





Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі Верховної ради України.



"Світломаскування зберігає життя! Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок", - йдеться у дописі на каналі українського парламенту.



Для світломаскування необхідно:



- вимикати світло в оселях

- зашторювати вікна

- гасити вуличне освітлення своїх будинків



Таким чином житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.

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