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Українців просять вжити заходів зі світломаскування домівок

Українців просять вжити заходів зі світломаскування домівок
Влада закликає громадян України вжити всіх заходів, необхідних для світломаскування своїх домівок.

Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі Верховної ради України.

"Світломаскування зберігає життя! Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок", - йдеться у дописі на каналі українського парламенту.

Для світломаскування необхідно:

- вимикати світло в оселях
- зашторювати вікна
- гасити вуличне освітлення своїх будинків

Таким чином житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.

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Теги: світломаскування, Україна, Верховна Рада
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