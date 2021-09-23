Українців просять вжити заходів зі світломаскування домівок
Сьогодні, 02:21
Влада закликає громадян України вжити всіх заходів, необхідних для світломаскування своїх домівок.
Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі Верховної ради України.
"Світломаскування зберігає життя! Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок", - йдеться у дописі на каналі українського парламенту.
Для світломаскування необхідно:
- вимикати світло в оселях
- зашторювати вікна
- гасити вуличне освітлення своїх будинків
Таким чином житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.
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Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі Верховної ради України.
"Світломаскування зберігає життя! Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок", - йдеться у дописі на каналі українського парламенту.
Для світломаскування необхідно:
- вимикати світло в оселях
- зашторювати вікна
- гасити вуличне освітлення своїх будинків
Таким чином житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.
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