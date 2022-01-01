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Жителів кількох областей просять прослідкувати за пересуванням окупантів

Жителів кількох областей просять прослідкувати за пересуванням окупантів
Жителів областей України, які піддалися атаці путінських загарбників, просять прослідкувати за переміщенням ворожих військ.

Всю інформацію потрібно передати військовим та представникам влади. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!
Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами", - йдеться у дописі.

В Генштабі закликають передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей.

"Тільки разом переможемо!", - резюмують захисники України.

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Теги: Україна, війна, росія
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