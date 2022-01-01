Жителів кількох областей просять прослідкувати за пересуванням окупантів





Всю інформацію потрібно передати військовим та представникам влади. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



"Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!

Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами", - йдеться у дописі.



В Генштабі закликають передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей.



"Тільки разом переможемо!", - резюмують захисники України.

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