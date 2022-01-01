15 літальних апаратів, ракети «Іскандер» і «Калібр»: Повітряні сили України завдали ворогу суттєвих втрат. ВІДЕО

Повітряні сили України за добу війни завдали ворогу суттєвих втрат.Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.Система протиповітряної оборони держави стійко витримала перші удари противника. Головними цілями окупантів стали бойові пункти управління, радіолокаційні підрозділи Повітряних Сил, зенітних ракетних військ та військові аеродроми.Авіація Повітряних Сил успішно вийшла з-під удару противника і протягом доби нанесла нищівних втрат ворогу.Так, у повітряному бою із українськими Су-27, противник втратив два винищувачі Су-30 СМ, а бомбардувальники Су-24М, розвідники Су24МР та штурмовики Су-25 кілька разів завдавали потужних ракетно-бомбових ударів в районі аеродрому Гостомель і повернулись без втрат.Саме там, під Києвом, противник висадив із кількох десятків бойових вертольотів російський десант, аби захопити плацдарм на околицях столиці України.Українські Сили оборони, включаючи авіацію, танки та артилерію не дозволяють ворогу здійснити свій задум і успішно знищують окупантів.Протягом нинішньої доби системою протиповітряної оборони держави знищено близько 15 літальних апаратів противника (інформація уточнюється), десятки крилатих ракет «Калібр», а також ракети оперативно-тактичних комплексів «Іскандер».На жаль, Повітряні Сили зазнали болючих втрат."Висловлюємо співчуття рідним та близьким Українських захисників, які віддали найдорожче – своє життя у боротьбі із підступним російським окупантом. Але ми вистояли і продовжуємо боротьбу за нашу свободу, за нашу землю, за наш народ! Слава Україні! Слава полеглим героям! Смерть окупантам!", - йдеться на сторінці.