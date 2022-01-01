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У Сумах закінчився бій, російські військові відступили

У Сумах закінчився бій, російські військові відступили
Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах на вул. Кондратьєва закінчився. Ворог відступив.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на голову Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Був дуже важкий бій, була пожежа на території бригади, чути обстріли по всьому місту. Вдень було відбито ворожий наступ, знищено декілька одиниць ворожої техніки", - сказав в ефірі телеканалу Рада голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було.

На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.

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Теги: Суми, війна, Україна
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